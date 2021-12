¿Es todo solo una campaña electoral de 2024?: De repente, Trump está haciendo campaña masivamente por las vacunas

Donald Trump es un firme partidario de las vacunas. Los observadores esperan que esto conduzca a un aumento en la tasa de vacunación. Sobre todo, el expresidente de Estados Unidos elogia su papel en el desarrollo de vacunas, ya que se relaciona con su legado histórico y, por supuesto, la presidencia en 2024.

Bueno, algunos observadores y expertos en los Estados Unidos se han preguntado, ¿qué está pasando? En medio de la ola de volatilidad que actualmente envuelve al país, Donald Trump concedió una entrevista al conservador sitio de noticias estadounidense The Daily Wire – y atacó a la ex presidenta de los Estados Unidos Candace Owens cuando un comentarista conservador de derecha enfatizó la eficacia de Covid-19 – se desafiaron las vacunas. Por primera vez, Trump contradijo abierta y directamente los argumentos de los opositores a las vacunas y alentó a los espectadores a vacunarse.

En una entrevista transmitida en Estados Unidos el miércoles, Trump elogió la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas durante su mandato. “Una vacuna es uno de los mayores logros de la humanidad”, dijo el hombre de 75 años. “He desarrollado tres vacunas”, dijo el cuadragésimo quinto presidente estadounidense, de manera familiar y tolerante, como si las hubiera elaborado él mismo en un laboratorio. “Todos son muy, muy buenos. Desarrollé tres de ellos en menos de nueve meses. Debería llevar de cinco a doce años”. De hecho, la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, en cooperación con la empresa alemana Biontech, ha desarrollado la vacuna más utilizada en Estados Unidos.

“Este año, más personas murieron de Covid bajo Joe Biden que durante su mandato”, dijo Owens, oración incorrecta El. “Y este año se vacunaron más personas. Entonces la gente se pregunta cómo …” Pero en ese momento Trump interrumpió al comentarista: “Oh no, la vacuna es efectiva, pero algunas personas no son las personas adecuadas. Los enfermos y los que van al hospital son los que no se vacunan. “Pero aún así es su elección. Y si recibe una vacuna, está protegido”.

‘Lo mejor que ha hecho Trump en años’

Además eso. Trump incluso describió lo que muestran los estudios científicos. Es decir, tres dosis de la vacuna siguen siendo una muy buena protección frente a una estancia hospitalaria y frente a cursos severos que podrían conducir a la muerte. “Los resultados de la vacuna son muy buenos, y cuando te infecta, parece muy fácil”, dijo el republicano. “La gente no muere cuando se vacuna”.

Incluso el 62 por ciento de los estadounidenses no ha recibido dos vacunas, ni siquiera el 20 por ciento con dos refuerzos. Muchos ahora esperan que los comentarios de Trump convenzan a los ciudadanos no vacunados que lo apoyan para que se pongan a prueba y así aliviar el sistema de salud, romper la ola Omicron y salvar vidas. Después de todo, nadie está tan en contra del sistema como el ex presidente. CNN incluso calificó la entrevista como “lo mejor que ha hecho Donald Trump en años”. canal de televisión Mencionado a principios de este mesLos estados azules que votaron por Joe Biden en las elecciones presidenciales generalmente están vacunados en más del 60 por ciento. Los estados rojos que votaron por el expresidente Donald Trump son generalmente más bajos que este promedio.

En la entrevista, Trump también se pronunció en contra de las vacunas obligatorias y calificó de “algo terrible” el disfraz obligatorio de máscaras para los escolares. Owens, un conocido opositor a las vacunas, activista y defensor de las teorías de la conspiración, dijo que esta última “contradice la ciencia, porque la probabilidad de que los niños mueran a causa de Covid es del cero por ciento”.

Trump recibió refuerzos

Después de la entrevista, escribió en Twitter: “No tengo ningún problema con que la gente quiera vacunarse. Nunca dejaré que esta vacuna entre en mi cuerpo. Creo firmemente que las grandes farmacéuticas son el mayor mal del planeta”. Soy saludable, joven, estoy en buena forma y simplemente no le temo al Covid-19 ”. La principal teoría de la conspiración de drogas afirma que la comunidad médica en general, y las compañías farmacéuticas en particular, están trabajando contra el bien público, ocultando tratamientos efectivos o incluso causar enfermedades y exacerbarlas con fines de lucro.

Expertos, periodistas y comentaristas ahora se preguntan por qué las declaraciones más contundentes de Trump hasta ahora en apoyo de las vacunas Covid se produjeron casi un año después de que estuvieron disponibles por primera vez. En el invierno de 2020, el hombre de 75 años todavía estaba ocupado difundiendo conspiraciones sobre su derrota electoral, mientras la forma delta se extendía por todo el mundo. En abril de 2020, Trump anunció una investigación sobre la inyección de lejía en el cuerpo humano como una forma de combatir el COVID-19. En general, Trump ha manejado la pandemia de una manera devastadora durante su mandato, denunciando los cierres y minimizando la gravedad del virus comparándolo con la gripe.

Cuando todos los ex presidentes supervivientes hicieron un anuncio público de vacunas en la primavera de 2021, Trump no participó. Hasta el momento no hay foto del republicano vacunado. Originalmente, también declaró que no quería una vacuna de refuerzo. El domingo pasado, en una comparecencia pública frente al público, anunció que había recibido una actualización de lo que le estaba pasando. Techo de Pooh Trajo.

No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que hay relatos detrás de los pronunciamientos de vacunación de Trump. Una y otra vez, el republicano se posiciona en la campaña electoral de 2024, esta vez tratando de vender el desarrollo de vacunas durante su mandato como un legado histórico, argumentando que dio forma a los eventos mundiales durante su tiempo en la Casa Blanca. Para 2024, supuestamente quiere exigir el desarrollo de vacunas para sí mismo, lo que podría puntuar con un posible fin de la pandemia.

Maggie Haberman de The New York Times escribió sobre los comentarios de Trump en la entrevista en Twitter: “O a) uno de sus partidarios lo alentó con su dólar b) quiere ser alentado favorablemente c) se destaca entre los otros candidatos republicanos d) es una administración”. Cualquiera que sea la razón, el periodista continuó en otro tuit que era un mensaje que “muchos partidarios de Donald Trump pueden no escuchar en este momento, pero algunos probablemente lo harán ahora, y esto está poniendo fin a la pandemia”.