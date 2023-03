Es una máquina universal. Kepler, arte y cuerpos cósmicos

16/03 – 10/09/2023 | Fundación Iris, Múnich

Fecha de entrada: 13/03/2023

Attila Csörgő Imagen sin título Gyo╠êrgy Darabos

Papas cósmicas y melones misteriosos, órganos atractivos y esferas sensoriales. La nueva exposición de la Fundación ERES busca las estrellas y orbita un punto fijo con posturas artísticas contemporáneas, fotografías y documentos históricos: el astrónomo y matemático Johannes Kepler (1571-1630).

Con Attila Ksurgo, Bjorn Dahlem, Olafur Eliasson, Tolu Hasani, Alija Quad, Bertrand Lamarche, Monica C. Locasio, Sigmar Polk, Wendelin Bressel, Merlene Stadler

Imágenes astrofísicas del siglo XVI al XXI como el misterio del científico Johannes Kepler, su sueño de la luna e imágenes del telescopio James Webb.

proyecto

It is the Machine of the World es un homenaje artístico al gran científico del Renacimiento, que penetra en la inmensidad del universo y da espacio a las situaciones individuales para interpretar los hallazgos científicos con el poder de la imaginación y la innovación.

Así, la instalación de Attila Csurgo puede leerse como una reinterpretación de la “Máquina del mundo” de Kepler (1596), aunque especulativa, una construcción basada en los cinco sólidos platónicos que intenta estimar el número y tamaño de los planetas conocidos en ese momento. Explicar las características orbitales alrededor del sol. Sigmar Polk hace un comentario divertido sobre la “máquina universal”. ¿Es probable que su “dispositivo” o el de Wendelin Pressl esté sujeto a la nueva cosmología de Kepler? Esto se basa en un esquema divino basado en leyes matemáticas y asume que el universo es como un mecanismo de relojería y, por lo tanto, predecible. Si bien la contribución de Alicja Kwade recuerda a Kepler como el “medidor de los cielos”, cuyos cálculos de la órbita de Marte mostraron que no era circular sino elíptica, los elegantes estudios espaciales de Olafur Eliasson se entrelazaron mentalmente con la “fuerza magnética”. Según Kepler, mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del sol. Por otro lado, la escultura de Bertrand Lamarche enfatiza la incomprensibilidad del espacio fantástico y atrae al espectador con un encanto casi mágico.

A lo largo de su vida, Johannes Kepler trató de descifrar los misterios del universo. Su investigación revolucionó la astronomía y allanó el camino para la ciencia moderna. Sus escritos, como Mysterium Cosmographicum – Weltheimnis (1596), Astronomia Nova – Neue Astronomie (1609) o Harmonices Mundi – Weltharmonik (1619) se encuentran entre las publicaciones científicas más importantes de la historia, con descubrimientos como las Tres Leyes de Kepler, entre las cuales el espacio viajar se ha beneficiado hoy.

Fundación Iris, Múnich

Calle Romero 15

80801 Múnich

www.eres-stiftung.de

el presiona

Catálogos / medios sobre el tema:

Atila Csurgo