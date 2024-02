España: Un gran incendio destruye un edificio de gran altura en Valencia – Panorama

Un edificio de gran altura con 138 apartamentos quedó prácticamente destruido en un gran incendio en la ciudad costera española de Valencia. Según los servicios de emergencia, el incendio se produjo en un apartamento del cuarto piso y se propagó rápidamente y también afectó a un edificio vecino. El incendio no fue controlado hasta primeras horas de la mañana. El número de víctimas aún no está claro. Tampoco está claro aún qué causó el devastador incendio.

Un vecino de otra casa de la zona dijo en una entrevista telefónica con RTVE TV que vio a dos personas en el balcón del edificio en llamas pidiendo ayuda. Las imágenes mostraban a dos personas paradas en un balcón mientras las llamas ardía a su alrededor.

Medios españoles, citando a socorristas, informaron de que al menos cuatro personas murieron y otras 14 resultaron heridas, entre ellas seis bomberos, y advirtieron que el número de víctimas era sólo preliminar porque aún no era posible llegar al edificio. Antes de que esto sea posible, el edificio en llamas deberá enfriarse en gran medida desde el exterior, según el subdirector de emergencias del gobierno regional, Jorge Suárez. Los cuerpos han sido recuperados hasta el momento, según el diario El País Hasta el momento no ha sido encontrado dentro del edificio, sino en el exterior. Aún no se sabe cuántos residentes había en los apartamentos cuando se produjo el incendio. Sin embargo, otras 19 personas parecen estar desaparecidas.

RTVE informó que se solicitó asistencia a militares de la unidad militar de socorro de emergencias de la UME para combatir el incendio. Por lo demás, la UME se utiliza en grandes incendios forestales.

Abrir vista detallada El fuego se extendió a todo el edificio de Valencia. (Foto: José Jordaan/AFP)

Abrir vista detallada Escenas dramáticas: dos vecinos esperan en el balcón a ser rescatados por los bomberos. (Foto: José Jordaan/AFP)

Las redes sociales mostraron cómo la fachada del edificio relativamente nuevo de 14 plantas estaba envuelta en llamas desde la planta baja hasta el tejado plano. El edificio parecía una enorme antorcha. Al parecer, la causa de que el fuego se propagara tan rápidamente fue una capa de espuma rígida de poliuretano inflamable, que se encontraba debajo de la fachada de paneles de aluminio. Además, fuertes vientos del oeste soplaron en la ciudad española, lo que dificultó a los bomberos apagar el incendio.

Las partes ardiendo de la fachada, aparentemente hechas de materiales altamente inflamables, cayeron al fondo y continuaron ardiendo allí. Según el servicio de salvamento, para combatir el incendio se desplegaron 16 camiones de bomberos. Había una enorme nube de humo negro sobre el edificio. Los fuertes vientos avivaron aún más las llamas.

Abrir vista detallada El humo se eleva como una enorme columna hacia el cielo. (Foto: —/ Agencia Alemana de Noticias)

Las autoridades de seguridad establecieron un hospital de campaña temporal cerca. Los vecinos informaron que había personas que intentaban llamar la atención utilizando linternas en los balcones.

El centro de emergencia de la ciudad cerró todas las vías de acceso. Pidió al público que no se acercara a la casa en llamas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que estaba “conmocionado por el horrible incendio en un edificio en Valencia”. También escribió en la Plataforma X que quería transmitir su solidaridad con los afectados, y la familia real también dijo que seguía los hechos “con preocupación”.