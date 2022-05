‘Esperanza en un punto de inflexión social’: ¿Todavía tenemos tiempo para salvar la Tierra?

Los fenómenos meteorológicos extremos van en aumento: olas de calor y lluvias torrenciales. Alemania tampoco es inmune a los desastres que los expertos atribuyen al cambio climático. Una conferencia climática sigue a la siguiente, pero los resultados siguen siendo malos, como critica el meteorólogo Mujib Latif. Con ntv.de, habla sobre cómo la humanidad puede continuar alcanzando la curva.

ntv.de: Sr. Latif, India y Pakistán experimentaron recientemente una fuerte ola de calor con temperaturas potencialmente mortales. ¿Es esto realmente un vistazo al mundo que nos espera con el cambio climático?

Mujib Latif realiza investigaciones en el Centro GEOMAR Helmholtz para la Investigación Oceánica en Kiel. (Foto: Foto Alianza / dpa)

Latif Mujib: Absolutamente. En mi libro “Heisszeit”, publicado en 2020, ya advertí que el cambio climático sin control haría inhabitables algunas regiones del mundo. Esto ya se ha hecho evidente en los últimos dos años. A fines de junio de 2021, hubo una increíble ola de calor en el oeste de Canadá con temperaturas que alcanzaron los 50 grados. Cientos de personas murieron a causa de ello. Poco después, una inundación en Alemania mató a casi 200 personas. En Alemania siempre hemos tenido la sensación de que esas cosas pasan en otros lugares. Mientras tanto, mucha gente se da cuenta de que algo así también puede pasar en este país. También tuvimos veranos calurosos en 2018 y 2019 con un nuevo récord de calor de 41,2 grados. Y estamos solo al comienzo de este desarrollo, no debemos olvidarlo.

¿Podrá la humanidad detener este desarrollo?

No sé. Mi libro actual se llama Countdown, lo que significa que la catástrofe climática se acerca gradualmente. Así que ya no es que haya décadas en las que todavía tengamos tiempo para trabajar. No, el tiempo se acaba. Y lo acabamos de ver: dir Informe de la Organización Meteorológica Mundial, que se publicó hace unos días, decía exactamente eso, que ya no podemos limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Pero eso ya me quedó claro en 2015 con el acuerdo climático de París. Lo que queda ahora es el objetivo de limitar el calentamiento a menos de dos grados. Incluso esto es un desafío formidable.

No piensas demasiado en las conferencias climáticas, escribes en tu libro, porque al final nadie se apega a los acuerdos hechos de todos modos. Este año hay otra conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en Egipto, la COP 27. ¿Son vanas las esperanzas de esta conferencia?

Las conferencias climáticas tienen un aspecto que me encanta, y es que la atención del público recurre una y otra vez al tema del cambio climático. Pero simplemente falta la voluntad política. No necesariamente en Alemania, sino a nivel mundial. Así que creo que las conferencias climáticas no son efectivas. Después de más de un cuarto de siglo de conferencias climáticas, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, entonces en algún momento hay que ser honesto y decir: esta no es la herramienta que nos va a aumentar.

¿Cuál crees que sería la alternativa?

Siempre he pedido una coalición de los dispuestos. Sería apropiado que hubiera países que avanzaran en la protección del clima. Por otro lado, esta coalición de los dispuestos también debe ser tan valiente que castigue a otras naciones que no quieran participar de alguna manera. De lo contrario, no funciona. No se puede comerciar incondicionalmente con China, que es, con mucho, el mayor emisor de dióxido de carbono y representa más del 30 por ciento de las emisiones globales. No debemos permitir que nuestros mercados se inunden con productos manufacturados no sostenibles de China u otros países.

Entonces, ¿qué productos tienen una huella de carbono alta porque se fabrican principalmente con energía procedente de combustibles fósiles?

correctamente. Los productos de China deberían ser más caros y debería haber derechos de aduana. Al menos, mientras no exista algo así como un comercio global de emisiones o un precio global para el dióxido de carbono. En Alemania, hemos reducido las emisiones de CO2 en casi un 40 % desde 1990. Sin embargo, China está creciendo y creciendo y siempre está construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón. Es un problema global ahora. Incluso si ya no exportamos CO2 en Alemania, esto por sí solo no sería de gran beneficio.

Las sanciones son a menudo difíciles de implementar, como se puede ver actualmente en la guerra en Ucrania. Su efecto directivo es controvertido. ¿Podrían ser realmente la herramienta adecuada para abordar un problema global como el cambio climático que necesita que todos hagan su parte? ¿No profundizarán las trincheras?

Claro, pero no conozco ninguna alternativa. Las negociaciones climáticas no van a ninguna parte. Lo vimos en la reciente conferencia sobre el clima en Glasgow cuando se trató de eliminar gradualmente el carbón. ¿Quién prohibió allí? China e India. Esto demuestra que estos países no tienen absolutamente ningún interés en tomarse en serio la protección del clima. China sigue aumentando las emisiones de dióxido de carbono. También es un mal ejemplo para países como India, que también han sido prohibidos. Y 1.300 millones de personas viven en India, con emisiones actuales de dióxido de carbono per cápita al nivel de un país en desarrollo, solo dos toneladas por año. A modo de comparación: en Alemania alrededor de nueve toneladas, en China más de siete toneladas. ¿Qué pasaría si la India se estuviera desarrollando de la misma manera que la China fósil, que es como se ve en este momento? Este sería el gran colapso.

Al mismo tiempo, mucha gente en Alemania no entiende por qué este país está reduciendo aún más las emisiones, mientras que otros países como China e India están trabajando para aumentar cada vez más sus emisiones. ¿Qué les dices?

Por supuesto, también existe la justicia internacional. Acaba de incluir las emisiones per cápita. No se le puede decir a ningún indio que se limite a dos toneladas de CO2 al año y nosotros nos limitamos a nueve. El otro punto es la responsabilidad histórica. La temperatura de la superficie terrestre, que es el foco de las negociaciones internacionales y los objetivos climáticos, interactúa con las emisiones que se han emitido desde el comienzo de la industrialización. En este sentido, los viejos países industriales todavía están muy avanzados. Así que creo que los países que condujeron el automóvil en tierra deberían ser los primeros en lograrlo. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que poner a los países emergentes en condiciones de desarrollarse de forma sostenible, por un lado, a través de la transferencia de tecnología, pero por supuesto también a través del apoyo financiero. Por eso también tenemos que renunciar a parte de nuestra riqueza. No creo que sea mucho. No olvidemos que tenemos un estilo de vida lujoso. Por ejemplo, ¿cómo podemos tirar tanta comida o conducir por las ciudades en coches enormes?

Si pudiera dar un consejo al gobierno federal, ¿qué problema abordaría primero en Alemania para fortalecer la protección del clima?

Si de verdad quieres conseguir algo, lo primero que debes hacer es darte de baja de las energías tradicionales. Porque las energías renovables tendrán un precio inigualable. Los subsidios globales a los combustibles fósiles son de aproximadamente $ 500 mil millones anuales. Estos son subsidios increíbles y son entre 10 y 20 veces más altos que los de las energías renovables. Esto es ilógico. Así que me gustaría cancelar el soporte en Alemania. Y no me refiero solo a los subsidios al carbón, me refiero a concesiones de automóviles o subsidios para SUV híbridos. Eso habría ahorrado mucho dinero, alrededor de 50-60 mil millones de euros al año en Alemania. Y cuando estos fondos estén disponibles, pueden usarse para expandir las energías renovables.

¿Qué le da la esperanza de que la humanidad seguirá doblando la curva en lo que respecta al cambio climático?

Han pasado muchas cosas en los últimos años. Tome la penúltima elección federal. En la campaña electoral, el tema del cambio climático no jugó absolutamente ningún papel. En cambio, en la última campaña electoral federal, fue uno de los temas más importantes, si no el más importante. Entonces puede ver que la presión general puede marcar la diferencia. Por eso es tan importante que seamos un país libre. No puedes hacer eso en China o en Rusia. Ambos son regímenes autoritarios que reprimen opiniones. Por lo tanto, la democratización de todo el mundo es un punto muy importante. Otro motivo de esperanza es la eliminación. El fallo del Tribunal Constitucional Federal sobre la Ley de Protección del Clima el año pasado fue una señal increíblemente fuerte para la población, pero también para la economía. También hay otros fallos importantes, como en los Países Bajos contra la compañía petrolera Shell. Como presidente de la Academia de Ciencias de Hamburgo, puedo ver que la ley en las universidades está realmente hirviendo. Veo que el número de acciones de protección climática en los tribunales está aumentando considerablemente.

¿Ves un cambio en la sociedad?

Bueno, soy optimista. Y todavía estoy esperando un punto de inflexión social que también puede ser posible en la política mundial.

Escuchamos mucho acerca de los puntos de inflexión en el sistema climático donde exceder una cierta temperatura puede conducir a cambios climáticos repentinos. Pero, ¿cuál es el punto de inflexión social?

Un punto de inflexión social también conduce a cambios serios en un período de tiempo relativamente corto, aunque en la sociedad. Esto sucede cuando se satisface una masa crítica en la comunidad, lo que puede desencadenar una dinámica masiva en el movimiento. Pasamos un punto de inflexión social en Alemania durante la reunificación. Ahora debe suceder lo mismo en todo el mundo en términos de protección del clima. De alguna manera, el mundo debe darse cuenta de que solo puede ser feliz si se despide de los combustibles fósiles.

¿Esto realmente sucederá?

No sé eso. Vacilé entre el apocalipsis y la esperanza. Me temo que los daños del cambio climático seguirán aumentando. Y en algún momento la intuición es tan grande que la humanidad funciona.

Kai Stubel habló con una buena respuesta.