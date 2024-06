Esta es la razón por la que la princesa Kate no puede manejar la carga de trabajo del rey Carlos

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Anne Marie Goble

El rey Carlos y la princesa Kate hicieron una aparición deslumbrante en Trooping the Colour, pero el rey Carlos casi ha regresado a su cargo. ¿Por qué no Kate?

Londres – Mientras que la princesa Kate (42 años) apareció como el Fénix resurgiendo de las cenizas en la película “Trooping the Colour” después de meses de ausencia. rey carlos (75) Se veía tan fuerte el día de su gran espectáculo de cumpleaños. Ambos miembros de la realeza no han anunciado oficialmente qué tipo de cáncer tienen, pero aún deben someterse a quimioterapia preventiva hasta el día de hoy. ¿Por qué las cosas no parecen ir tan bien para la Princesa de Gales (en términos de sus frecuentes apariciones) como para el Rey?

El cáncer del rey Carlos III y de la princesa Catalina no es comparable

Las cosas parecen irle bien al rey Carlos. Después de “Trooping the Colour” el sábado, regresó a la salida el lunes (17 de junio) y participó en el tradicional Día de la Liga como jefe de los británicos junto a la reina Camilla, de 76 años, y el príncipe William, de 41. El guardián no tiene mucho tiempo para recuperar el aliento; El evento anual Royal Ascot se celebrará a partir del 18 de junio y el Rey ya ha anunciado su deseo de asistir.

Por otro lado, la princesa Kate tuvo la previsión de decir por escrito el día antes de su participación en el desfile navideño que su viaje no significaba un regreso a sus funciones. En cambio, dijo que esperaba “hacer algunas apariciones públicas durante el verano”, dijo con cautela para no generar falsas expectativas.

Rey Carlos: No hay información adicional sobre el tipo de cáncer El rey Carlos se sometió a una cirugía por hiperplasia prostática benigna en una clínica de Londres el 26 de enero. El Palacio de Buckingham dijo que se había descubierto otro problema. “Las pruebas de diagnóstico posteriores revelaron una forma de cáncer”, continuó. No se dieron detalles. Medios británicos como la British Broadcasting Corporation (BBC) informaron que no se trataba de cáncer de próstata.

La princesa Kate anunció que tomaría la decisión a diario

La actuación de la princesa Kate en Trooping the Colour parecía sencilla, en contraste con la del rey Carlos III, que parecía más tensa por momentos (fotomontaje). © James Manning/DPA e IMAGO/i Images

Los próximos viajes dependerán de cuándo se sienta capaz y de la opinión de su equipo médico. La Princesa de Gales decía en la carta que estaba progresando bien, pero cualquiera que se somete a quimioterapia sabe que hay días buenos y días malos. “En esos días malos, te sientes débil y cansado y tienes que rendirte”, dijo.

La princesa Kate describió su tratamiento como “continuo” y dijo que continuaría durante “unos meses más”. El rey Carlos también continúa su tratamiento, pero parece que sus condiciones pueden mejorar un poco. Además, de la evaluación de Camilla se puede ver que el rey Carlos claramente no siempre hizo caso de lo que su equipo médico le recomendó hacer. Fuentes utilizadas: People.com, mirror.co.uk e Instagram