Estación Sur de Frankfurt: McDonald's permanece cerrado permanentemente

Página principal Francfort

de: Fabián Booker

el presiona divide

La popular sucursal de McDonald's en la Südbahnhof de Frankfurt ha cerrado para siempre. Aún no se sabe nada sobre los antecedentes.

Frankfurt – Cualquiera que haya estado el fin de semana por la noche. Salchicha Si pasas por Südbahnhof lo sabrás: la cola de una sucursal de McDonald's está justo ahí y normalmente está justo enfrente. Los habitantes de Sachsenhausen de todo tipo visitaban noche tras noche el restaurante de comida rápida estadounidense para saciar el hambre que les provocaba el alcohol. Pero todos tendrán que encontrar otro lugar al que ir en el futuro. Porque la sucursal está cerrada desde la semana pasada.

La nota no tan obvia fue la forma de comunicación para anunciar el fin de la sucursal de McDonald's. “Este restaurante está cerrado. Le agradecemos su fidelidad. Estaremos encantados de seguir estando a su disposición en nuestros otros restaurantes.

Cuando se le preguntó por teléfono, una empleada de la sucursal confirmó lo que, según ella, era un cierre permanente. Pero ella no dijo mucho más que eso. No pudo decir nada sobre los motivos y se limitó a referirse a la sede de McDonald's en Munich, que tomó esta decisión.

Frente a la sucursal de la estación sur de Frankfurt siempre había largas colas. © Mónica Müller

McDonald's cierra sus sucursales en Frankfurt en Freßgass y Kaiserstrasse

La mencionada sede también quisiera responder a una solicitud similar, pero esta declaración no estaba disponible en el momento de esta edición.

Es difícil imaginar razones económicas porque las largas colas mencionadas anteriormente no se producían sólo los fines de semana. Incluso durante la semana había mucha actividad, normalmente casi las 24 horas. Los horarios de apertura, que todavía se pueden consultar online en la página principal de las sucursales de McDonald's en Frankfurt, así lo demuestran: la sucursal estaba abierta de lunes a jueves de 4 a 3 horas, es decir, las 23 horas; Lo mismo los domingos. Los viernes y sábados la tienda permanecía abierta las 24 horas. Está por todas partes ahora. El sitio ya no está disponible en la página de inicio de McDonald's Alemania. Hay otras 14 sucursales enumeradas que ofrecen Big Macs, Hamburger Royale Ts y Chicken McNuggets.

Una nota en la entrada anunció recientemente que McDonald's estaba cerrado para siempre. © Mónica Müller

0 Leer también

La concurrida sucursal de la Kaiserstrasse cierra en veranoLa pequeña sucursal de Freßgass también está cerrada.

Lo que sucederá a continuación en Südbahnhof no está del todo claro. La Asociación de Restaurantes de Placer Alimentario (NGG), que a menudo ha tenido que lidiar con sucursales cerradas del grupo americano, que a menudo se gestionan según el principio de franquicia, aún no estaba al tanto del caso. Una portavoz de la empresa dijo: “Ningún empleado se ha puesto en contacto con nosotros todavía”. Seguramente esto habría sucedido si hubieran sido miembros del NGG. Por lo tanto, no tenemos información sobre los antecedentes del cierre y no podemos evaluarlo. (Fabián Booker)