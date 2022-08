Estado de Nueva York: Escritor Salman Rushdie atacado en el escenario

Estado: 13.08.2022 00:51

El escritor Salman Rushdie fue atacado en un teatro de Estados Unidos. Según la policía, resultó herido y fue trasladado en avión al hospital. El libro de Rushdie The Satanic Verses resultó en amenazas de muerte hace 30 años.

El escritor Salman Rushdie fue atacado en un escenario en el norte del estado de Nueva York. La policía lo confirmó. Como resultado, el hombre de 75 años fue apuñalado en el cuello. El sospechoso fue arrestado.

La policía dijo que el hombre subió corriendo al escenario en un salón de eventos en la ciudad de Chautauqua y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Los reporteros dijeron que golpeó o apuñaló a Rushdie de 10 a 15 veces. El escritor fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano. Según la policía, fue apuñalado al menos una vez en el cuello y el estómago. Rushdie se sometió a una cirugía de emergencia esa noche. “No se sabe nada después de eso sobre su condición”, dijo. El cubo tiene una lesión en la cabeza,

The Associated Press citó a un médico de la audiencia diciendo que las heridas de Rushdie eran “graves, pero curables”.

Portavoz de la policía: atacante estadounidense de 24 años

El atacante era un estadounidense de 24 años de Nueva Jersey. dijo el portavoz de la policía James O’Callaghan en una conferencia de prensa. El móvil detrás del crimen no está claro hasta el momento.

Según los resultados preliminares, es posible que no haya tenido parejas. “En este punto asumimos que estaba solo, pero estamos tratando de asegurarnos de que lo estaba”, dijo O’Callaghan. Una mochila fue asegurada en la escena del crimen. También se requieren una serie de órdenes de inspección.

Gobernador: Un policía le salvó la vida a Rushdie

Según la gobernadora de Nueva York, Cathy Hochhol, la intervención de un policía salvó la vida del escritor. “Fue el policía estatal quien se puso de pie y salvó y protegió su vida”, dijo. El gobernador dijo que Rushdie está vivo y recibe la atención que necesita en un hospital local.

El escritor Salman Rushdie fue atacado con un cuchillo y gravemente herido durante una conferencia Marion Schmeckler, ARD Nueva York, Temas diarios 9:45 p. m., 12 de agosto de 2022

Fatwa sobre versos satánicos

El libro de Rushdie Los versos satánicos está prohibido en Irán desde 1988. Muchos musulmanes consideran que esta obra es una blasfemia. En 1989, el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatua. Y exigió el asesinato de Rushdie y todos los involucrados en la distribución del libro. En el país se ofreció una recompensa de más de 3 millones de dólares por el asesinato del autor.

Un traductor japonés fue asesinado más tarde. Rushdie tuvo que esconderse y consiguió protección policial. Sin embargo, la situación se calmó a fines de la década de 1990 después de que el gobierno iraní anunciara en 1998 que no apoyaría el asesinato de Rushdie.

Más amenazas e interrupciones

Sin embargo, continuaron las amenazas y los boicots contra los eventos literarios a los que asistía Rushdie. La Orden de Rushdie de la reina Isabel II en 2007 provocó protestas en Irán y Pakistán.

Según su editor el año pasado, la fatua del ayatolá ya no tenía ningún sentido para el escritor. Rushdie ya no está restringido en su libertad de movimiento y ya no necesita guardaespaldas.

El autor nació en el año de la independencia de la India en 1947 en la ciudad de Mumbai (entonces Bombay). Más tarde estudió historia en el King’s College de Cambridge. Alcanzó un gran éxito como autor con el libro “Midnight’s Children”, que recibió el famoso Premio Booker en 1981.

“Un asalto a la libertad de expresión y de pensamiento”

Este acto provocó una protesta mundial. El senador estadounidense y líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, escribió en Twitter que el acto fue un “ataque a la libertad de expresión y de pensamiento, los dos valores fundamentales de nuestro país y de la Fundación Chutokwa”. El primer ministro saliente, Boris Johnson, dijo que estaba “horrorizado” de que Rushdie hubiera sido atacado mientras “ejercía un derecho que nunca deberíamos dejar de defender”.

Muchos escritores de fama internacional también expresaron su conmoción. En su primera declaración, PEN America dijo que estaba “consternado por la noticia de un ataque brutal y deliberado” contra Rushdie. “No podemos pensar en un caso comparable a un ataque público violento a un escritor en suelo estadounidense”. El autor es miembro de la asociación.