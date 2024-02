Estados Unidos advierte de escalada en Oriente Medio

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que Washington continuaría presionando por una “vía diplomática” para resolver las tensiones transfronterizas. “Uno de nuestros principales objetivos desde el comienzo de este conflicto ha sido garantizar que no empeore”. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Ségornet, habló de una situación “peligrosa” pero “no irreversible” en el Líbano.

El ministro dice que la seguridad del pueblo de Israel frente al terrorismo de Hamás no es menos importante que la supervivencia del pueblo de Gaza. Y añadió: “El terrorismo de Hamás no ha traído más que muerte y sufrimiento a Gaza”. Ella dice que si hubieran tenido compasión por su pueblo, los terroristas de Hamás habrían depuesto las armas inmediatamente. Alemania tiene la responsabilidad de defender el derecho de Israel a la autodefensa en el marco del derecho internacional para que no vuelva a ocurrir un ataque terrorista como el ocurrido el 7 de octubre.