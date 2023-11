Estados Unidos de América: Tres hombres de origen palestino fueron asesinados a tiros

A partir de: 27 de noviembre de 2023 a las 6:51 a.m.

Las autoridades no descartan un vínculo entre el asunto y la guerra en Oriente Medio: tres hombres de origen palestino fueron fusilados en el estado estadounidense de Vermont. El autor, que aún se desconoce, sigue prófugo.

En Burlington, Vermont, tres estudiantes de origen palestino fueron asesinados a tiros por un desconocido. El jefe de policía de Burlington, John Murad, dijo que los hombres, de 20 años, se dirigían a una celebración del Día de Acción de Gracias cuando fueron confrontados por un hombre armado con una pistola.

Sin decir una palabra, el sospechoso disparó varios tiros y luego aparentemente se dio a la fuga. Dos de las víctimas resultaron heridas en la parte superior del cuerpo y la otra en la parte inferior.

Al parecer el agresor huyó a pie y aún no ha sido identificado. Las autoridades dijeron que la policía lo estaba buscando. Murad describió el estado de dos de los hombres como estable, mientras que el otro sufrió heridas más graves. En el momento del ataque armado, dos de los hombres llevaban el hijab palestino. Dos de ellos son ciudadanos estadounidenses y el tercero tiene permiso de residencia.

Policía: no saque conclusiones precipitadas

El jefe policial destacó que aún no está claro el móvil del perpetrador, pero en estos tiempos nadie puede descartar un “crimen de odio”. Por lo tanto, advierte al público que no debe sacar conclusiones de declaraciones hechas por partes no participantes que saben menos.

Antes del comunicado policial, el Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación dijo que las víctimas eran estudiantes universitarios estadounidenses de origen palestino. Un hombre la gritó y acosó mientras hablaban en árabe. Luego le disparó.

El FBI dijo que estaba al tanto del incidente. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden también fue informado del ataque.

Un político advierte sobre el aumento de los ataques antiislámicos

El alcalde de Burlington, Miro Weinberger, dijo que cualquier sugerencia de que el tiroteo fue motivado por el odio es “aterradora”.

En respuesta al tiroteo, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, pidió una “condena inequívoca del alarmante aumento de la islamofobia y la actitud antiárabe en Estados Unidos”. “Nadie en nuestro país debería ser atacado por su origen étnico o religión”, escribió en un comunicado publicado en X. “No permitiremos que gane el odio”.

Un incidente similar ocurrió en Illinois a mediados de octubre. Se dice que un hombre de 71 años mató con un cuchillo a un niño de seis años de origen palestino debido a sus creencias islámicas. La policía dijo que hirió gravemente a su madre. Se dice que este acto fue una reacción a la guerra en Israel.