¿Están los bancos subestimando el cambio climático?

A partir del: 05/07/2023 19:34

El Bundesbank critica que las instituciones financieras alemanas no aborden adecuadamente los riesgos del calentamiento global. La “prueba de estrés climático” está mostrando a la industria cuáles podrían ser las consecuencias.

La Superintendencia Bancaria del Estado quiere ayudar a las personas con inversiones sostenibles. “Los inversores casi se ahogan en transparencia, pero no tienen claridad”, dijo hoy Mark Branson, director de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), en una conferencia del Bundesbank en Fráncfort del Meno. “Obtienes mucha información muy compleja”. Es importante para BaFin garantizar la claridad para que los inversores puedan tomar decisiones razonables.

Fondos especiales para la transferencia “verde”

“El verde destruye la confianza”, dijo Branson, “y ese es uno de los mayores riesgos de conversión”. Porque se necesita urgentemente capital privado para la transformación verde de la economía. No se trata sólo de préstamos bancarios. “El crédito verde y la inversión verde no son de bajo riesgo”, advirtió Branson. “Muchos proyectos fracasarán. Así son las cosas”.

Branson ha descrito los verdes oscuros como inversiones que son ambiental y socialmente sólidas, y generalmente se asocian con un alto riesgo porque son nuevas en el mercado. Por el contrario, la mayoría de las fábricas se vendieron como sostenibles invertidas en empresas normales y solo excluyeron a los contaminadores. “Tiene un impacto mínimo en la sostenibilidad”, dijo Branson. Sugirió introducir una tercera clase de activos: dinero que se invierte en hacer que las empresas sean más respetuosas con el clima. “Necesitamos nuevas formas de movilizar capital privado para la transición de marrón a verde”, dijo Branson.

Falta la trama

El Climate Stress Test muestra cómo el cambio climático está afectando directamente a los bancos. El Bundesbank simuló un fuerte aumento en el precio del dióxido de carbono y calculó los efectos en el negocio crediticio de los bancos alemanes. Se perderán un total de 16.000 millones de euros, lo que se considera “bastante moderado”. Los bancos que financian empresas que son particularmente dañinas para el clima tendrán que cancelar hasta el 2% de su negocio de préstamos. Pero los bancos y las cajas de ahorros que financian la agricultura y la silvicultura o que operan en zonas inundadas se verán gravemente afectados por el cambio climático.

El Bundesbank critica que los gerentes de los bancos alemanes no estén haciendo mucho sobre los riesgos climáticos. “Falta el complot”, dijo Alexander Schultz, supervisor del banco. En el futuro, la sostenibilidad será un foco de supervisión estatal. No se trata de imponer objetivos políticos. En su lugar, se controlarán los riesgos bancarios económicamente importantes. “Nosotros no hacemos la política climática”, dijo Susanne Korbacher del Bundesbank. “Nuestro tema es la perspectiva del riesgo”.

Cuando se le preguntó si los bancos alemanes podrían conocer los resultados de una prueba de estrés climático, el supervisor del Bundesbank, Korbmacher, respondió que no. Solo si las cosas se ven mal, el tema se abordará en las discusiones de supervisión con los gerentes de los bancos.

Diferencias entre los bancos y la supervisión del gobierno

La industria bancaria se siente cada vez más patrocinada por las autoridades. Cada vez más control quita el aliento a los bancos Marija Colak, presidenta de la Asociación Volksbanks, fue aplaudida por varios cientos de representantes bancarios. La junta directiva de Volksbank con 140 puestos de tiempo completo informó al margen de la conferencia que cuatro personas estaban ocupadas exclusivamente con notificaciones, informes y cifras clave para la supervisión estatal. Caroline Shriver, de la Asociación de Cajas de Ahorro, ha advertido de un futuro con una regulación bancaria perfecta, donde no se ganará nada por el bien de la sostenibilidad y las empresas migrarán a Estados Unidos.

Karlheinz Walsh, jefe de supervisión bancaria del banco central alemán, no quedó impresionado. Introdujo un nuevo sistema de control estatal: aproximadamente 1.300 bancos y cajas de ahorro en Alemania se dividen en cuatro clases de riesgo. Los dos bancos de bajo riesgo estarán exentos de los requisitos para que las instituciones de riesgo puedan ser examinadas más de cerca. “Agotaremos nuestro conjunto de herramientas de supervisión”, declaró Walsh.