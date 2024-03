¡Este movimiento está tomando forma! Así luce su nuevo hogar

manú Y Connie Reiman Has encontrado un nuevo destino de ensueño: ¡las Islas Fiji! Allí la propiedad realmente lo tiene todo.

Hace unas semanas, Cabell Ainz desveló el secreto con un tráiler de la nueva temporada de “Welcome to the Rayman Family”: Manu y Connie están pensando seriamente en mudarse y ya han encontrado un destino: los inmigrantes se han enamorado de Fiji. ¡Islas! Sin embargo, todavía no ha habido información específica.

¡Peor que Hawái! Connie y Manu quieren construir aquí su próxima casa

Y en el Episodio 4 de la tercera temporada del canal, por fin hay más detalles sobre la posible despedida de Hawaii. En las islas Fiji, Manu y Connie celebraron su vigésimo aniversario de bodas y renovaron sus votos matrimoniales. Pero Cooney en particular estaba tan enamorado del lugar que rápidamente se puso en contacto con un agente de bienes raíces y les mostró a los Reiman tres hermosas propiedades en la isla.

“Los Rayman”: ¡Una amarga decepción para Connie y Manu!

La primera es una propiedad en primera línea de mar de 275.000 metros cuadrados con 500 metros de playa. Puedes conocer esta asombrosa criatura en el Episodio 4, ya disponible en Joyn y en la televisión de Kabel Eins el domingo. Es algo asombroso y Kony en particular está emocionado porque tendrá mucho espacio aquí para dar rienda suelta a su artesanía. También hay acceso directo al mar. “Esto es lo que queríamos”, revela, pero al mismo tiempo admite: “Hawái es difícil de superar”.

Así es la propiedad soñada de la familia Ryman. Foto de : Kabul Ainis

Las otras dos propiedades, su isla privada, que incluye una casa muy pequeña, y una villa de lujo en una zona residencial acomodada, están fuera de discusión para la familia Reiman. La enorme propiedad permanece justo en el agua y los dos realmente no pueden quitárselo de la cabeza. La decisión final aún no se ha tomado.

La despedida de Hawaii depende de esto

Que realmente se despidan de la casa de sus sueños en Hawaii y se muden a las Islas Fiji no depende de la casa – eso es lo que los dos han descubierto ahora – sino más bien de las circunstancias generales. Los Ryman quieren saber, entre otras cosas, si esto funciona para las personas y el medio ambiente. Las estrellas de televisión quieren volver a viajar allí y verlo todo en paz.