Este tipo de sangre es más susceptible a la infección.

para: Nadia Austell

escote

Un estudio francés mostró cuán diferente es el riesgo de infección con el virus Corona entre los grupos sanguíneos.

Frankfurt – En el primer año de la epidemia de Corona, investigadores de todo el mundo notaron que Las personas con tipo de sangre 0 tienen menos probabilidades de contraer coronavirus Personas con tipos de sangre A, B o AB. Durante mucho tiempo no quedó claro qué mecanismos conducen a estas diferencias. Investigadores de la Universidad de Nantes en Francia Publicado en estudio Ahora los conocimientos pueden proporcionar las respuestas.

Sin embargo, esta observación no es del todo nueva. También se sospechó del vínculo entre el tipo de sangre y otras enfermedades y su transmisibilidad: por lo tanto, las personas con el tipo de sangre 0 tenían más probabilidades de contraer la peste que otros tipos de sangre. En el auraAhora parece que el virus se está comportando a la inversa.

Los dos grupos sanguíneos más comunes en Alemania Según la Cruz Roja Alemana Tipo de sangre A en un 43 por ciento Y el Tipo de sangre 0, 41 por ciento participación en la población. Por el contrario, la necesidad de donar sangre de estos grupos es alta, porque, por supuesto, estas proporciones también se encuentran entre los pacientes.

Según la Cruz Roja Alemana Y el participación en la población. Por el contrario, la necesidad de donar sangre de estos grupos es alta, porque, por supuesto, estas proporciones también se encuentran entre los pacientes. los grupo sanguíneo B es 11% Rara vez se representa y es sólo de Tipo de sangre AB 5% Socavando la frecuencia.

Estudio Corona: los tipos de sangre determinan los riesgos de infección y transmisión

Ya ha habido hipótesis sobre los mecanismos subyacentes: Peter Ellis, por ejemplo, es profesor de Genética Molecular y Reproducción en la Facultad de Biociencias de la Universidad de Kent (Gran Bretaña) adivinar Procesos similares ocurren en las transfusiones de sangre.Si alguien entra en contacto con el virus Corona. Porque una persona con sangre tipo A tiene antígenos contra sangre tipo B y viceversa. El grupo sanguíneo AB forma anticuerpos contra cualquiera de los antígenos, el grupo sanguíneo 0 contra ambos. Como resultado, los grupos sanguíneos en las transfusiones son compatibles entre sí en diferentes grados. Una persona con sangre tipo 0 no puede recibir sangre de otro grupo sanguíneo, sino que es el mismo donante universal.

El personal de la clínica con COVID-19 y sus parejas que viven en el mismo hogar fueron entrevistados para el estudio. Las infecciones examinadas ocurrieron entre enero de 2020 y mayo de 2021. Las parejas que era poco probable que se infectaran a través de su pareja, es decir, que no compartían una sola habitación, no se incluyeron en el análisis.

Reservas de sangre de laboratorio, fotografiadas en el Día Mundial del Donante de Sangre de 2014. (avatar) © imago stock & people / Imago Images

En total, se observó transmisión del virus en 333 parejas y se examinó la posibilidad de transmisión del virus según el grupo sanguíneo. Sus resultados muestran que las personas con el tipo de sangre 0 pueden transmitir fácilmente el virus a todos los demás tipos de sangre, al igual que pueden donar su sangre a todos los demás tipos de sangre. Por otro lado, el riesgo de contraer coronavirus es menor, pero si desarrollan Covid-19, por otro lado son un súper propagador peligroso.

Transmisión de corona: ¿es el tipo de sangre 0 el súper factor?

Según los resultados del estudio, las personas con sangre tipo AB son más propensas a contraer infecciones, pero tienen un menor riesgo de transmisión. “Debido a que el tipo de sangre A ocurre con más frecuencia que el tipo de sangre B y AB, las personas con tipo de sangre A en una población de ascendencia europea occidental tienen menos probabilidades de encontrarse con personas afectadas incompatibles”, dicen los investigadores. Todo esto en conjunto explica por qué los miembros del tipo de sangre A están particularmente bien representados hasta ahora en las infecciones, mientras que los miembros del tipo de sangre 0 están por debajo del promedio.

Para los médicos, estos hallazgos son muy relevantes para el tratamiento diario. Asi que el dijo Christian Drosten Ya en 2020 en el podcast de actualización de coronavirus sobre los vínculos entre los grupos sanguíneos y el riesgo de infección: los médicos siempre estarán “preocupados por un paciente con un perfil determinado: tal vez mayor, tal vez con sobrepeso, tal vez tiene una enfermedad cardíaca subyacente. Si ve la próxima. También: tipo de sangre A, se preocuparía más y miraría más de cerca”. “Sin embargo, este es solo un factor importante en el contexto de una evaluación de riesgos”, pero eso no significa que para la población promedio todas las personas con tipo de sangre A debe sentirse terriblemente preocupado.” Asimismo, una persona con sangre tipo 0 no debe considerarse libre de ningún riesgo. (no disponible)