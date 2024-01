“Esto es increíble”: los costes adicionales frustran a los inquilinos en Múnich

Harthof – Ahora saben por casi todos sus vecinos lo que tienen que pagar. ¿El tipo de unos 30 años con auriculares grandes que acaba de abrir la puerta en el número 18? “¡Casi 2000 euros!” ¿Vecina de 14 años que pasa varios meses al año en el extranjero? “Tiene que pagar 1.300 euros. ¡Y además vive solo!”

¿Y ella misma? “1.170 euros”, dice Harun Chalabi. “1.500 euros”, dice Doris Voelkel. “1.300 euros”, dice Saskia S. Celebi, Volkel y Saskia S. Viven en la urbanización Münchner Wohnen, antigua GWG, en Münchner Harthof. Y están enojados. En las últimas semanas, ella y sus vecinos recibieron su factura de servicios públicos de 2022.

“Esto no puede ser cierto”: los inquilinos de Múnich se quejan de los grandes atrasos

Y es muy alto. “Me doy cuenta de que los costes de calefacción aumentarán en 2022”, afirma Saskia S. “Pero ¿1.300 euros? Esto no puede ser correcto”. Saskia S. vive desde hace muchos años aquí, en la zona residencial de GWG. En todo este tiempo nunca ha tenido que pagar nada extra, al contrario: “A menudo me devuelven el dinero”, dice, y sus vecinos asienten.

De hecho, la cantidad es extraordinariamente alta: según su factura, Saskia S, Volkl y Celebi pagaron a veces por la calefacción más de tres veces más que los clientes con la tarifa básica de Stadtwerke München (SWM) y sus viviendas. El área también es atendida por SWM.

“Muchos de nosotros ya estamos luchando para llegar a fin de mes”.

Su propietario, Münchner Funen, firmó el costoso contrato. “Esto es increíble”, dice Saskia S. “Aquí se trata de edificios sociales. Muchos de nosotros ya estamos luchando para llegar a fin de mes. ¿Por qué firmarías un contrato tan caro precisamente aquí? Esto es escandaloso”.

La facción “Izquierda/Partido” del ayuntamiento también encontró extrañas las acciones de Münchner-Wohnen y por eso presentó una solicitud al alcalde Dieter Reiter (SPD). “Surge la pregunta de por qué la empresa municipal de vivienda celebra contratos de suministro de gas tan desfavorables para los inquilinos”, escribió el candidato Stefan Jagel (Die Linke).

Inquilinos necesitados: ¿Münchner Wohnen firmó contratos desfavorables para el suministro de gas natural?

Al fin y al cabo, según el artículo 556 del Código Civil alemán (BGB), los propietarios están obligados a evitar costes innecesarios para los inquilinos. “¿Por qué Münchner Wohnen celebró contratos para el suministro de gas natural a complejos residenciales que no se corresponden con la tarifa básica de suministro para la gestión de residuos sólidos?”, se pregunta Jagel. Y: “¿Cuántos hogares de Münchner Wohnen am Harthof tuvieron dificultades para realizar los pagos en 2022 y 2023 y no pudieron pagar directamente las cuotas vencidas?” Si le preguntas a Saskia S. Finalmente dirás: “Tengo miedo de algunos”. Porque muchos habrían recibido facturas más altas que yo. Algunos vecinos tendrán que pagar hasta 3.000 euros.

Pero ahora decidieron luchar. Una lista de firmas enviada al propietario solicitando una revisión de los costos operativos recibió cerca de 40 firmas del edificio de apartamentos. También firmaron Harun Chalabi y Doris Voelkel. A la pregunta de AZ, Münchner Wohnen no había respondido en el momento de esta publicación por qué se celebró tal contrato con SWM.