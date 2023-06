Esto es lo que gana por programa la vocera de “Tagesschau”

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Elena Rothammer

Caroline Candler dirigió “Tagesschau” en ARD de 2018 a 2022. Ahora, la fama televisiva miró hacia atrás y reveló que esta vez apenas valió la pena financieramente.

MUNICH – Caroline Candler (38) es la nueva cara de las noticias de ProSieben y presenta “Newstime” casi todos los días a las 6 pm. La madre de dos hijos trabajó anteriormente en ARD durante cuatro años y dirigió “Tagesschau” hasta 2022. Ahora, Caroline Candler evaluó la situación y proporcionó información sobre las finanzas del presentador de “Tagesschau”.

Caroline Candler sobre el trabajo “Tagesschau”: “Trabajé casi gratis durante cuatro años”

En octubre, se anunció que Caroline Candler dejaría ARD y se mudaría a ProSieben por el trabajo de sus sueños. En una entrevista con imagen Ahora recuerda su tiempo en la ARD. Como vive en Munich, pero el “Tagesschau” se emite desde Hamburgo, sus gastos eran casi superiores a su salario. “Trabajar seis días al mes me costaba nada menos que 550 euros de hotel, 500 euros de viaje en tren y a veces hasta 900 euros de niñera cuando mi madre no podía ayudarme y tenía que alojar a los dos niños en Múnich y Hamburgo”. ella confió.

El corredor de Tagesschau recibe 350 euros por oferta. Con esto, Candler ganó 2.100 euros y gastó 1.950 euros. “El resto se destinó a la comida”, dijo. Ella entiende que este no era un negocio rentable. “Además de amar este trabajo y el equipo, ¡trabajé para Tagesshaw durante casi cuatro años por nada! Y luego, como mujer, finalmente te preguntas: ¿Vale la pena el trabajo? ¿Vale la pena?”. una inversión en su futuro: “Entonces el dinero no le dolió tanto. ¡Y creo que valió la pena!”

¿Quién es Caroline Candler? Después de graduarse de la escuela secundaria, Caroline Candler comenzó un curso dual. Consistía en una formación como empleado bancario en Deutsche Bank en combinación con una licenciatura en Negocios Internacionales. Más tarde, completó su formación en münchen.tv y obtuvo su formación en oratoria. De 2012 a 2013, trabajó como moderadora, editora y reportera en Deutsche Investors Television. Luego, Caroline Candler trabajó como presentadora en la estación de televisión Sky Sports News HD. Kandler lleva las noticias en Tagesschau24 desde abril de 2018. También volvió a la moderación deportiva: en septiembre de 2022 apareció por primera vez como moderadora del bloque deportivo en temas diarios. En octubre se anunció que se transferiría a ProSieben.

Mamá y presentadora de televisión: Caroline Candler quiere ser ambas cosas, pero le cuesta

Caroline Candler no oculta el hecho de que sus dos hijos se interponen en el camino de su carrera. “Como mujer, simplemente tienes que pagar más en tu trabajo si no quieres quedarte atrapada en la vieja distribución de roles posterior a los niños”. A sus ojos, tener hijos es un bloqueo profesional. “Hay que invertir mucho dinero para volver a la carrera laboral después de la fase de baja por paternidad y poder correr para no quedarte atrás”, confirmó la conciencia televisiva.

© NDR / Thorsten Jander

A pesar de las dificultades financieras mientras trabajaba, fue difícil para ella despedirse de ARD. En su último programa, “Tagesschau”, Caroline Candler lloró en vivo por televisión. Fuentes utilizadas: bild.de