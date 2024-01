Esto es lo que piensan los fans de 'Bergdoktor' sobre el nuevo noviazgo de Martin Gruber

Página principal televisión

de: Jonás Erbas

Grandes sentimientos sobre “The Mountain Doctor”: al comienzo de la temporada, no es solo el Dr. La experiencia médica de Martin Gruber (Hans Siegel), así como su vena romántica, son muy solicitadas. ¿Pero el coqueteo también convence a los fans?

Elmo – Ya se esperaba que en la decimosexta temporada hubiera un conflicto entre el Dr. Martin Gruber (Hans Siegel, 54) y Karin Bachmeier (Hilde Dahlek, 45) protagonizarán en algún momento. Al comienzo de “The Mountain Doctor” el jueves por la noche (4 de enero), Cupido realmente dispara sus flechas y da en el blanco: porque el héroe del título inmediatamente se involucra en un coqueteo apasionado con su nuevo amor.

Grandes sentimientos por el “Doctor de la Montaña”: Martin Gruber (Hans Siegel) sigue investigando a Karin

El primer episodio de la nueva temporada de “Bergdoktor” responde a algunas preguntas abiertas, como el destino futuro de Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 72 años), la madre del héroe titular. Así como la vida amorosa del médico. Martin Gruber está ganando impulso: tras haber decidido quedarse en Elmau, el médico se reúne con Karin Bachmeier en su clínica. La hija del criador de ovejas Alois Bachmeier (Christian Weinberger, 64 años) está encantada de que el carismático médico todavía esté cerca de ella y se lanza directamente a un ataque de coqueteo.

Y esto tiene su efecto: esa misma noche, el amado Martín acepta la invitación de su amada y la visita en su casa. Un saludo un tanto incómodo seguido de un beso profundo y una noche de amor juntos. ¿Bergdoktor volverá pronto a estar en buenas manos?

¿Existe riesgo de que se produzca un nuevo caos amoroso para “Bergdoktor”? La conexión de Martin y Karen es controvertida

Entre los espectadores de “Bergdoctor” está el romance entre el Dr. Martin Gruber y Karin Bachmeier no están exentos de polémica. en Facebook Una escena que muestra un coqueteo práctico del primer episodio ya ha sido objeto de acalorados debates en los comentarios. “Este será el nuevo a su lado. “Muy querido y deseo lo mismo para Bergdoktor desde el fondo de mi corazón”, dice alegremente un fan, pero otro no está de acuerdo: “El nuevo amor de Bergdoktor no se ajusta a mi opinión. Para otros, la conexión se produce demasiado rápido: “La heroína femenina”, se queja un espectador, para quien “todo (…) sucede demasiado rápido”.

En también X (previamente Gorjeo) Parece que alguien está indeciso: “¡Espero que esta vez Martin Gruber pueda controlar su vida amorosa!” dice una publicación. Los próximos episodios de la temporada 17 mostrarán lo que sucederá a continuación para los nuevos amantes; por ahora todo parece que una relación permanente está en el horizonte. Sin embargo, cualquiera que conozca la serie ZDF sabe que esto puede cambiar rápidamente. Quizás por eso esta serie también tiene demanda fuera de Alemania y Austria: incluso la favorita de Bergdoctor, Monica Baumgartner, es conocida en el extranjero. Fuentes utilizadas: “The Bergdoktor” (ZDF/ZDFmediathek; temporada 17, episodio 1), facebook.com/ZDF, twitter.com