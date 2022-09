¡Esto nunca ha sucedido antes! UEFA quiere la próxima revolución de la copa en el fútbol | Deportes

¿La actual Supercopa no llegará pronto?

En la Copa de la UEFA, el ganador de la UEFA Champions League se ha enfrentado al ganador de la UEFA Europa League en un partido cada año desde 1972. ¡Eso debería cambiar pronto!

Según un informe de The Guardian, la UEFA está planeando una revolución en la Copa de la UEFA. A partir de 2024, en lugar del partido decisivo (el más reciente de los cuales es el Frankfurt vs Real Madrid), se realizará el “Torneo de los Últimos Cuatro”. Luego, además de los ganadores de la Champions League (actualmente Real Madrid) y la Europa League (más recientemente Eintracht Frankfurt), participan los ganadores de la Conference League (actualmente AS Roma) y los campeones de la North American Football League (la temporada pasada New York City FC).

interesante también

¿por qué?

¡El objetivo del proyecto es abrir nuevos grupos objetivo en los EE. UU. y hacer que el fútbol europeo sea más popular allí!

Según el informe, también se está considerando fusionar el torneo de cuatro hombres en un festival de fin de semana. Además, el mundo del espectáculo también puede aparecer durante el medio tiempo, ¡basado en el modelo del Super Bowl!

El trato no debe ser arreglado todavía. El jueves y viernes, los representantes de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA) se reunirán en la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes “ECA” en Estambul. ¡Entonces puede calentarse!