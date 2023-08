¡Estos cuatro signos deben considerarse decepciones!

¿Tu vida amorosa está tomando un descanso? Quizás las estrellas te parezcan mal después del verano. En el horóscopo del amor descubrirás qué signos del zodíaco tienen mala suerte en el amor en otoño.

Era muy hermoso. En verano, muchos signos del zodíaco experimentan un aumento en el amor y las relaciones. Pero en cuanto los días se acortan y el sol brilla menos, esto también afecta a nuestro estado de ánimo: los caprichos y los dramas amorosos son inevitables. Pero también hay signos del zodíaco que descubren grandes sensaciones en otoño. ¡Ahora te contamos a qué signos del zodíaco te espera una racha de mala suerte en el amor en otoño!

Estos cuatro signos del zodíaco tienen mala suerte en el amor en otoño:

León

cáncer

Acuario

mellizos

Leo: La relación es baja en septiembre

Querido Leo, después de que los solteros disfrutaran de encuentros mágicos en agosto en el verano de 2023, los Leo casados ​​deberían prepararse para una relación discreta en septiembre. Las razones de esto pueden ser citas atrasadas y falta de tiempo. Bailar en todas las bodas al mismo tiempo no conduce a una relación equilibrada y feliz. Por eso lo mejor es pasar tiempo juntos de vez en cuando y dejar de lado las tensiones y desacuerdos. Pero si después de eso notas que la relación ya no se puede salvar, entonces tal vez haya Separación No se puede evitar. Hemos enumerado 7 señales para ayudarle a saber si una ruptura es la única salida.

Para los individuos, el mes tampoco tiene rival. ¡Pero la caída de las citas tiene sus causas! Entonces tal vez te estés acercando al enjambre de manera proactiva nuevamente.

Cáncer: caos emocional en octubre

Pobre cangrejo, las perspectivas para el otoño no son tan halagüeñas. De todos modos, los sentimientos son su principal prioridad, pero, por supuesto, aquí no estamos hablando de vibraciones positivas. Lamentablemente, después de un verano de armonía, hay que prepararse para mucho drama y una época de caos emocional en octubre. Especialmente cuando dos Cáncer se encuentran, puede haber una verdadera crisis en otoño.

consejo: Mantén la distancia con los demás y, si es posible, gira la cabeza. Intenta retomar el rumbo tomándote un tiempo para ti y descubriendo lo que valoras en tu pareja.

y otro Consejos sobre el cáncer para unoEs mejor tomarse las cosas con calma en las citas en octubre, porque los astros no se llevan bien contigo. Quizás te concentres en tu carrera y luego te lances nuevamente a coquetear a toda máquina a partir de noviembre.

Wasserman: Las conversaciones sobre la crisis te ponen de los nervios

Querido Acuario: Con tu buen carácter y sentido del humor, te encanta ser el centro de atención y hacer reír a tus semejantes. A menudo se descuidan las conversaciones serias. Por eso las próximas conversaciones sobre la crisis ya les están causando problemas. ¿Pero tal vez llevar un diario también ayude? Simplemente comienza a escribir lo que tengas en mente. Ya sea que estén solteros o en pareja, todos los nervios de Acuario están a flor de piel en el otoño.

Géminis: malas perspectivas en noviembre

Queridos gemelos, ¡ustedes son los mejores amantes del verano de todos modos! Pero ahora hay que prepararse para un otoño más tranquilo después de los agitados meses de verano. Porque las estrellas no son óptimas, especialmente en noviembre. Pregúntate qué podría ser mejor en tu relación y si deberías invertir más tiempo en el amor de vez en cuando. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero incluso después de cada punto bajo, hay otra buena y buena noticia: ¡la romántica temporada navideña pronto volverá a estar aquí!