Estos juegos “gratis” te están esperando

Sony Interactive Entertainment, el miércoles por la noche, reveló los títulos “gratuitos” que se entregarán a los suscriptores de PlayStation Plus en febrero de 2022. Le informaremos en detalle sobre los juegos que puede esperar.

Por supuesto, el mes de los videojuegos de febrero de 2022, que está a punto de comenzar, se otorgará a los titulares de membresías válidas de PlayStation Plus con títulos “gratuitos” obligatorios.

Como de costumbre, los propietarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 obtendrán el valor de su dinero. Habiendo estropeado las filtraciones sorpresa repetidamente en los últimos meses, esta vez los usuarios de PlayStation Plus han tenido que esperar a que Sony Interactive Entertainment anuncie oficialmente la alineación de PlayStation Plus.





Como de costumbre, un vistazo a la siguiente descripción general le informará sobre los títulos “gratuitos” que se ofrecerán en febrero de 2022. En detalle, esta vez nos ocupamos de “EA Sports UFC 4”, “Tormenta de Tiny Tina en Dragon Fortress: A Wonderlands Adventure Once Upon a Time” y “Planet Coaster: Console Edition”.

EA Deportes UFC 4 (PlayStation 4)

Asaltando el Castillo del Dragón de Tiny Tina: Una aventura en Érase una vez el país de las maravillas (PS4)

Planet Coaster: edición de consola (PS5)

Como es habitual, los juegos “gratuitos” de febrero se abrirán el primer martes del nuevo mes. En este caso, sería el 4 de febrero de 2022. Hasta entonces, los jugadores que no lo lograron aún tienen la oportunidad de obtener títulos de PlayStation Plus a partir de enero de 2022. Además del popular juego de disparos Deep Rock Galactic, PlayStation Plus tiene el juego de carreras “DiRT” 5” y el título de lucha “Persona 5 Strikers” en enero de 2022.

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de pago de Sony Interactive Entertainment. Además de brindar acceso a un componente multijugador en línea para títulos de PS4 y PS5, el servicio ofrece a los suscriptores descuentos exclusivos, demostraciones, beta y, por supuesto, juegos mensuales que se pueden descargar y jugar sin costo adicional mientras su suscripción esté activa.

durante Eso Suscripción mensual Disponible en PlayStation Plus por 8,99 € Membresía de tres meses Se puede comprar por 24,99 euros. Esto proporciona el mayor ahorro posible Suscripción anualEstá disponible por 59,99 €.

