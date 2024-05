Estos síntomas indican falta de suministro

periódico Fulda tutor

de: Julián Gutmann, María Wendell

La deficiencia de biotina es rara pero no imposible. La vitamina juega un papel importante para la piel, el cabello y las uñas.

frankfurt – morir Revista de farmacia Explica que con una dieta equilibrada apenas existe riesgo de deficiencia de biotina. Explica que los adultos que siguen una dieta mixta normalmente pueden satisfacer fácilmente sus necesidades de biotina a través de su dieta diaria. el Sociedad Alemana de Nutrición Se recomienda a los adultos una ingesta diaria de 40 microgramos de biotina.

Síntomas de deficiencia de biotina: signos de escasez

Nuestro cuerpo necesita biotina, también conocida como vitamina B7 o vitamina H, para la piel, el cabello y las uñas. correcto Que suceda. el Revista de farmacia Indica que la biotina también interviene en el metabolismo de grasas y proteínas, El escribe fr.de.

La biotina mantiene la piel, el cabello y las uñas saludables. La piel seca y la caída del cabello son síntomas de deficiencia de vitaminas. © Christine Klose/dpa-tmn/dpa

Si sospecha de una deficiencia de nutrientes, siempre debe consultar a un médico. Tanto la sobredosis como la subdosis pueden ser perjudiciales. arbitrario Tomar suplementos nutricionales es peligroso. Qué sobredosis. la puerta Ayudapraxisnet Informó que algunos síntomas podrían indicar que no se está tomando suficiente biotina. Estos serían algo como:

Piel seca

Caída y adelgazamiento del cabello

Dolor muscular

Problemas del sistema digestivo

Mal desempeño

Sin apetito

Susceptibilidad a la infección

Erupción roja alrededor de los ojos y/o la boca.

Estado de ánimo depresivo e insomnio.

Problemas de la vista

Daño a los nervios y neuralgia (sensación de hormigueo en las extremidades, a menudo acompañada de entumecimiento)

Presión arterial baja

Avena, nueces, pescado: lista de alimentos que contienen biotina

Estos síntomas deberían provocar una visita al médico. Si se diagnostica una deficiencia de biotina, en algunos casos puede ser suficiente consumir más alimentos que contengan biotina. Dado que el cuerpo no puede producir biotina por sí solo, los alimentos ricos en vitamina B7 son especialmente importantes. Estos incluyen, entre otros:

avena

Hígado

Hongos

levadura

Nueces

Germen de trigo y soja

arroz sin pelar

Pez

espinaca

trigo

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.