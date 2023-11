Estos smartphones de Samsung reciben la interfaz One UI 6.0

Hace apenas unos días Samsung finalizó oficialmente la fase beta de Android 14 y su interfaz de usuario One UI 6.0. Después de un total de nueve actualizaciones beta, la compañía lanzó el lunes pasado la versión oficial de One UI 6.0 para todos los modelos Galaxy S23.

Después del Galaxy S23, Galaxy S23 Plus o Galaxy S23 Ultra (prueba) Si bien puede esperar la nueva actualización One UI 6.0, otros clientes de Samsung también podrán disfrutar de la interfaz de usuario revisada en el futuro. En un post en la redacción del sitio web americano, Samsung ofrece algunos consejos que los usuarios de One UI 6.0 pueden probar en la aplicación de cámara.

La nota a pie de página indica algunos de los dispositivos que serán compatibles con Enhance-X. Esta lista incluye “dispositivos que ejecutan One UI 6.0 o posterior”. En consecuencia, todos los teléfonos inteligentes Galaxy mencionados serán así. Actualización de Android 14 para recibir:

Serie Galaxy S23

Serie Galaxy S22

Serie Galaxy S21

Serie Galaxy S20

Serie Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxia A54

Galaxia A53

Samsung también distribuye Android 14 a teléfonos inteligentes más antiguos

Todos estos dispositivos obtendrán One UI 6.0 con el tiempo, y probablemente muy rápidamente si Samsung avanza a un ritmo similar para distribuir Android 13 el año pasado. Cabe señalar que esta lista preliminar no es exhaustiva. de acuerdo a Política de actualizaciones actual de Samsung Muchos otros teléfonos inteligentes y tabletas recibirán la actualización de Android 14. Sin embargo, la compañía no ha confirmado oficialmente nada más allá de esta lista inicial.

