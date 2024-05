Estos son los tres mejores candidatos para la Pose Inca

Nueva temporada, nueva felicidad en el amor.

¡“El granjero busca esposa” cumple veinte años! Te presentamos los favoritos para la temporada navideña

Granjero busca mujer en 2024: se presentan los tres mejores candidatos Pascal Böning, RTL

¡”Bauer sucht Frau” celebra su cumpleaños en 2024! Por vigésima vez, Inka Bause ayuda a unir corazones solitarios en el campo. Descubriremos qué candidatos buscan este año el amor verdadero el lunes blanco a partir de las 19:05 horas en RTL. Aquí en RTL.de le presentamos a tres nuevos agricultores para la gran temporada navideña.

La “Reina del Árbol de Navidad” Saskia busca al hombre de sus sueños

La candidata de Bauer Sucht Frau, Saskia (35), de Baja Sajonia, también es llamada la “Reina del Árbol de Navidad”. En su explotación familiar desde hace más de 30 años se cultivan exclusivamente abetos en 30 hectáreas. Además de las plantas, en su granja también tiene cinco alpacas, dos ponis, diez gallinas, seis cabras enanas y cuatro patos corredores. La deportista Saskia lleva un año soltera y espera encontrar al hombre de sus sueños en “Bauer sucht Frau” en 2024.

Max ya no quería viajar solo por los páramos.

“En teoría, estoy abierto a todo. Ella debería tener una bonita sonrisa”. – Esto dice el dueño de la vaca lactante Max de Turingia sobre la mujer de sus sueños. La mujer de 32 años lleva tres años soltera y ahora quiere encontrar la felicidad con “Bauer sucht Frau”. Dirige su granja en los hermosos páramos con su padre. En su tiempo libre, Max disfruta de los deportes; su última pasión es montar a caballo. En el vídeo, el candidato de “Bauer sucht Frau” se presenta a sí mismo y a su vida con más detalle.

anuncio publicitario: Recomendaciones de nuestros socios

El candidato de “El granjero busca esposa” Heiner espera una felicidad tardía en el amor

Puede que Hainer tenga 70 años, pero no es noticia vieja. Un instructor de equitación de Baviera practica yoga todos los días y le apasiona el baile. Es candidato a “Bauer sucht Frau” porque se dio cuenta de lo siguiente: “No he hecho mi mejor esfuerzo en los últimos años y pensé que en algún momento encontraría a la persona adecuada. Pero ella no viene corriendo al jardín”. Después de 22 años de soltería, se supone que Inka Boz debe ayudar a Heiner a encontrar a la mujer de sus sueños. Deben estar activos y divertirse en la vida. En el vídeo revela qué más es importante para Hainer.

Cualquier persona que lo desee puede postularse para ser uno de nuestros nuevos candidatos. Aquí a través del formulario de contacto en línea Informe o correo electrónico bauer [email protected] El escribe.

Transmita “Bauer sucht Frau” en cualquier momento en RTL+

El lunes blanco (20 de mayo) a las 19:05 horas, Inka Bause presentará a todos los nuevos nominados de la vigésima temporada de “Bauer sucht Frau – The New Farmers” en RTL. – El programa está disponible en paralelo a la emisión. Y también en vivo en RTL+. episodios completos de “Bauer sucht Frau”, también de temporadas anteriores, por supuesto, también online aquí Listo para transmitir. (completo)