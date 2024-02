Estos trucos de la abuela ayudan

de: Vivian Werg

En invierno, no son infrecuentes la secreción nasal, la tos y los resfriados. Casi siempre ahí: fiebre. Sin embargo, esto se puede combatir con sencillos remedios caseros.

Frankfurt – El invierno también es la época de los resfriados, lo que provoca diversas molestias, especialmente en el clima gris y frío del año. Infección por influenza También puede afectar gravemente a algunas personas. Incluso una infección similar a la gripe, que suele ser más leve que la gripe real, suele durar hasta siete días. En algunos casos, incluso durante varias semanas.

Pero para algunas enfermedades como la tos, el resfriado o la fiebre, no siempre es necesaria la medicación. Una alternativa más suave y generalmente más barata son los remedios caseros probados de la abuela. Estos pueden combatir dolencias menores y aliviar los síntomas. Sin embargo, si los síntomas persisten y no mejoran, se recomienda buscar ayuda profesional. El escribe fr.de.

Las bajas temperaturas exteriores y el aire caliente y seco ejercen presión sobre el sistema inmunológico. Si muchas personas a su alrededor están resfriadas, los patógenos y los virus generalmente lo pasan bien. Es fácil resfriarse en estas condiciones. Esto es incómodo y puede resultar estresante.

Dormir mucho, descansar y beber son a menudo los mejores ayudantes. También existen algunos remedios caseros que pueden aliviar los síntomas y ayudar en la recuperación. Según la revista electrónica. Vital.de Estos dos remedios caseros ayudan a reducir la fiebre:

Según la plataforma electrónica Utopía.de Una ducha completa y descendente también puede ayudar a reducir la fiebre. La temperatura del agua de baño debe ser aproximadamente un grado inferior a la temperatura corporal de la persona y debe reducirse gradualmente hasta 25°C una vez que la persona esté tumbada en el agua. Debes salir de la tina después de 15 minutos.

Fiebre según el portal electrónico de salud Onmeda.de Una reacción de defensa natural del cuerpo para combatir los patógenos. La temperatura normal del cuerpo humano es de unos 37 grados centígrados. Según los expertos, la fiebre se refiere a un aumento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados. Manual MSD En consecuencia, “los adultos sanos toleran bien los ligeros aumentos de temperatura causados ​​por la mayoría de las infecciones agudas, es decir, de 38 a 40 grados centígrados”. Sin embargo, si la fiebre dura más de dos o tres días, definitivamente debes consultar a un médico. Porque un aumento excesivo o severo de la temperatura por encima de 41°C puede ser perjudicial.

alto Onmeda.de En el tratamiento de la fiebre también ayudan, entre otras, las siguientes medidas:

Nota del editor:

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.