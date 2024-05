“Estoy en contra de la guerra”: un empresario comparece ante un tribunal por un acuerdo sobre drones con Moscú

En el banquillo actúa como un pacifista. Pero se dice que un hombre de 59 años de Sarre eludió las sanciones vendiendo componentes de drones a Rusia. En total, se dice que recibió 875.000 euros. Al comienzo del juicio parece ignorante.

Dos empresarios germano-rusos de Sarre y Baden-Württemberg deben responder ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart porque supuestamente entregaron ilegalmente componentes electrónicos para drones a Rusia.

Según la acusación, su agente en Rusia fabricaba material y accesorios militares. Esto también incluye el dron Orlan 10 utilizado por las fuerzas armadas rusas en Ucrania, afirmó un representante de la Fiscalía Federal durante la lectura de la acusación en Stuttgart. Este dron es de “importancia preeminente” en la letalidad de los ataques rusos en Ucrania. Según la acusación, los componentes eléctricos suministrados están cubiertos por la prohibición impuesta por la Unión Europea a Rusia.

La Fiscalía Federal acusa al principal acusado de eludir las sanciones en 54 casos. Se dice que este hombre de 59 años del estado federado de Sarre engañó a los proveedores estadounidenses de los productos, diciendo que los componentes permanecían en Alemania, pero que luego los entregaba a Rusia de todos modos. Según la acusación, primero se dirigieron a empresas civiles fachada, que luego los entregaron a la empresa militar.

“No sé cómo surgió esto”.

Según la acusación, tras el inicio del ataque ruso a Ucrania y el endurecimiento de las sanciones, la entrega se realizó a través de destinatarios falsos en Kazajstán, Kirguistán, Hong Kong, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Según la acusación, el hombre habría diseñado listas de ventas y listas de embalaje para los envíos de tal manera que ya no estaba claro que las mercancías estuvieran afectadas por las sanciones rusas y, de hecho, solo deberían haber sido exportadas con autorización.

Según un representante de la Fiscalía Federal, el hombre no tenía ningún contacto con la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones responsable. Según la acusación, su cómplice de 53 años, vecino de Karlsruhe, le ayudó en 14 casos. Se dice que dijo a empresas estadounidenses que los componentes estaban destinados a su empresa en Alemania. También hizo declaraciones falsas sobre su paradero.

El primer día del juicio, el fiscal pasó más de media hora leyendo cada caso en el que se decía que el hombre había entregado componentes a Rusia: incluidos transmisores, microchips y aislantes. A veces eran 20 piezas, a veces 4.000, según la afirmación, y el alemán-ruso habría recibido en total unos 875.000 euros. El acusado dijo que no podía entender esta cantidad. “No sé cómo pasó esto. No tengo suficiente información y realmente no puedo defenderme”.

“Quiero que los países vivan en paz mutua”.

El hombre de 59 años no hizo comentarios sobre las acusaciones del fiscal federal el primer día del juicio. Sin embargo, destacó en un comunicado sobre su carrera personal que lleva muchos años comprometido con la paz. “Estoy en contra de la guerra y no quiero participar en esta locura”, afirmó. No está ni de este lado ni del otro. “Quiero que los dos países vivan en paz mutua”.

El abogado defensor anunció que su cliente comentaría estas acusaciones por escrito en una reunión posterior. El socio acusado también quiere hacer lo mismo.

No es la primera vez que se acusa a los acusados ​​de haber eludido las sanciones impuestas a Rusia. Actualmente se está llevando a cabo otro juicio en Stuttgart contra un hombre que presuntamente suministraba máquinas herramienta a fabricantes de armas rusos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de Colonia condenó a pena suspendida a un comerciante de automóviles que, según la condena del tribunal, vendió coches de lujo a Rusia y así eludió las sanciones.