estrella de las redes sociales Noel Robinson: lo que 30 millones de fanáticos no saben | Noticias

Múnich – ¡Noel Robinson, de 22 años, bailó con su cabello salvaje y se abrió camino en los corazones de más de 30 millones de personas!

La estrella de las redes sociales de Múnich se ha dado a conocer en todo el mundo con sus divertidos vídeos: con una sudadera con capucha en la cabeza, tocando el hombro a extraños dentro y fuera o tomando su teléfono móvil e invitándolos a bailar. Luego muestra su característico peinado afro y se ríe de los transeúntes.

¡Funciona! ¡Funciona! Tiene 3,2 millones de seguidores en Instagram y 30 millones en TikTok. ¡En BILD revela secretos que sus espectadores no verían de otra manera!

Fue aquí en este muro donde comenzó la carrera en las redes sociales de Noel Robinson. Foto: privada

¿Cómo empezaron todos?

En enero de 2020, Noel Robinson publicó videos de baile desde la habitación de su infancia en TikTok por primera vez. “Después de dos meses, llegué a los 15.000 seguidores”, dice.

Su avance llegó con un clip en el que saca el capó de un automóvil frente a un guardia de seguridad y le muestra su peinado salvaje. La película ha sido vista 16 millones de veces y sus seguidores no han hecho más que crecer.

Mientras tanto, Noel Robinson ha recortado su formación como profesor de baile y puede vivir de los vídeos. Entre otras cosas, tiene un contrato con el fabricante de artículos deportivos Adidas. El joven de 22 años: “A principios del año pasado tenía un millón de seguidores y ahora todo se está yendo por las nubes. A veces es tan irreal que ni yo mismo puedo creerlo”.

Así vive la estrella de las redes sociales: Noel Robinson aún vive en la casa de su infancia Foto: privada

¿Dónde vive hoy la estrella de las redes sociales?

“Todavía vivo con mis padres y paso mucho tiempo en la habitación de mi infancia, aunque a menudo estoy fuera de casa y no estoy mucho en casa”, se ríe Noel Robinson, que ahora puede pagar su propio apartamento.

Durante los últimos dos meses ha estado en Brasil filmando videos y ahora está en una gira mundial completa. Robinson: “Después de eso, iré a Marruecos y Egipto”.

Pero eso no deja mucho tiempo para la relación, ¿verdad? Influencer: “No tengo novia en este momento y por suerte estoy soltera”.

Video homenaje de Neymar: el astro del fútbol sigue al bailarín en Tik Tok foto: TikTok/noelgoescrazy

¿Cuáles son sus pasatiempos?

“Me encanta el fútbol, ​​incluso jugué en el club hace un año. Desafortunadamente, no queda mucho tiempo para esto “, dice TikToker. “Soy fanático de Ronaldo y Messi”.

Luego agrega con orgullo: “Desde que estoy en Brasil, el exjugador del Bayern Z Roberto me sigue y comenta mis videos. Incluso el futbolista de talla mundial Neymar es mi seguidor. Como hincha del PSG, me gustaría conocerlo. Tal vez en algún momento lo logres”. “.

Aquí es donde encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

¿Todavía puede salir a la calle sin ser detectado?

“Ya no podía ir a ningún lugar en público sin perder mi privacidad. El más obvio fue la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. Estaba tan rodeado de fanáticos que los hombres de seguridad tuvieron que sacarme”, continuó el joven de 22 años.

“Pero también disfruto haciéndome fotos con mis fans y hablando con ellos. A veces parece que no hay equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es por eso que la vida como influencer puede ser tan psicológica. En general, no me puedo quejar de la defectos, estoy muy feliz y agradecido por mi éxito.” .

Toma tiempo seguir: Noel posa en la Puerta de Brandeburgo con fans que le pedían una foto Foto: Parfitts

¿Qué no se les permite hacer a los fans?

“Me agarro el pelo”, dice Noel Robinson. “Recorre un largo camino y no solo los niños lo quieren, sino también los adultos”.

Para estilizar su look despeinado, el influencer tiene que lavarse el pelo y luego dejarlo secar al aire durante horas en invierno: “De hecho, tengo rizos largos. Luego los hago con raya para formar un afro, de lo contrario no se vería así”. . Por suerte, es más rápido en el verano, cuando mi cabello se seca una hora más tarde”.

Antes de cada sesión de video, la influencer se asegura de que el peinado sea perfecto Foto: Parfitts

¿Con quién te gustaría bailar?

“Justin Bieber y Drake definitivamente serían algunos de los grandes nombres con los que me gustaría hacer un video. Veamos”, dice el bailarín. “Espero que con mis entradas pueda dejar algo grande que siempre será recordado”.

Leer también

¿Realmente robas los teléfonos celulares de las personas o es un montaje?

“No pedí nada durante los primeros dos años. Ahora es aún más difícil porque la gente ya me conoce”, dice Noel Robinson. “Pero siempre trato de ser real con los videos. A veces pregunto con anticipación y luego hago un video con los fanáticos y están muy felices”.

¿Los videos causaron problemas?

“Claro que también hay gente que se enfada y me agarra del brazo. Pero no veo eso como un problema, entiendo que hay gente que no está de humor para eso ahora mismo”, dice la influencer. “Por supuesto, no puedes tomar los teléfonos de las personas en todos los países y no vale la pena arriesgar la vida por ningún video de TikTok”.