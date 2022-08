Estrella de ‘Love Storm’: Tania Lanos publica una foto en topless | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



¡Verano, sol, pecho desnudo!

La estrella de “Tormenta de amor” Tanya Lanos, de 51 años, subió una foto de sí misma desnuda desde sus vacaciones en Instagram el miércoles. Ella escribió: “¿Por qué los hombres corren desnudos en la piscina y la mayoría de las mujeres no? (…) ¿Por qué una mujer no debe usar sostén o bikini o no?”

Charla en topless! Lanäus recibió alrededor de 2.000 reacciones de “me gusta” a la foto en poco tiempo. Tú a BILD: “Unas cinco horas después, Instagram eliminó la foto, a pesar de que mis pezones estaban cubiertos por un pene”.

Para Lanäus, la reacción refleja exactamente el problema que criticaste.

La estrella de televisión Tania Lanos subió esta foto en topless a Instagram de sus vacaciones en Croacia. Puse tiras naranjas en los pezones usando un software de edición. Foto: tanja_lanaeus / Instagram

“Si buscas en línea y te desplazas por Instagram, verás a muchos hombres publicándose orgullosos sin camisa, mientras que las mujeres tienen mucho cuidado con la forma en que se presentan”, dice la actriz.

Tanya Lanos continúa: “Cuando una mujer se muestra en topless, todavía atrae muchas miradas. Y no solo son miradas positivas de hombres y mujeres porque las encuentran hermosas, sino también muchas miradas negativas. Y en 2022 no lo hago. entenderlo en absoluto. ¡Ya hay problemas más importantes! ¡Deberíamos estar contentos de que después de meses de la pandemia, finalmente podamos movernos libremente nuevamente y no discutir si una mujer puede tomar el sol en topless en la piscina al aire libre o usar un sostén debajo de su camisa! por qué quería comenzar esta discusión en Instagram”.

Lanius en traje de baño. Esta foto no ha sido eliminada de Instagram. Foto: tanja_lanaeus / Instagram

Cuando Tanya Lanos subió la foto de las vacaciones el miércoles, no le importó si iba a recibir comentarios negativos. Ella es feliz y confiada y aconseja a las mujeres jóvenes que no tomen en serio los comentarios negativos cuando publiquen algo.

“Fue solo un experimento para mí. Pensé que la publicación se eliminaría después de media hora. Después de todo, pude verla durante cinco horas”, dice la estrella de televisión con una sonrisa y agrega con seriedad: “Uno finalmente debe deja de atar algo prohibido al pecho desnudo. ¡En 2022, debería ser normal que una mujer tome el sol en topless o amamante en público! ¡Para mí, esto es un signo de libertad y autodeterminación!

Tanya Lanos (derecha) interpreta a Yvonne Klee en la serie Love Storm de ARD. La primera foto

Su conclusión: “Chicas, Haz y muestra lo que quieras. “

Lanos no está solo en esto. En Múnich, la coalición del Ayuntamiento de los Verdes y el SPD quiere cambiar la ley de baño bávara y así permitir que las mujeres se duchen en topless.