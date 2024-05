Estrellas de televisión donan dinero para la cirugía cardíaca que le salvó la vida a Heinz Hoenig

tz estrellas

Elena Rothhammer

Heinz Hoenig no tiene seguro médico, por lo que ahora carece de fondos para una cirugía cardíaca que le salve la vida. Está en marcha una campaña de recaudación de fondos. Algunas celebridades están colaborando ahora.

Actualizado al 5 de mayo de 2024: Heinz Hoenig (72 años) requirió una cirugía cardíaca que le salvó la vida y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Se espera que este procedimiento le cueste 90.000 euros, pero en este momento está demasiado débil para soportarlo. Además, el actor no cuenta con seguro médico. Por lo que su administración ya compartió un llamado a donaciones. Algunas estrellas de televisión hicieron lo mismo inmediatamente.

El compositor Ralph Siegel, de 78 años, y su director de orquesta “Siegelring” son el origen de la recaudación de fondos. “Por supuesto que apoyo esta campaña para nuestro amigo Heinz y ya he donado una gran suma. Esperamos que otras personas se unan a nosotros. “Es increíble lo cara que es hoy una operación de corazón como ésta”, comparte en una entrevista con Bild. .

El presentador de noticias Jan Hofer, de 74 años, también contribuyó. Se dice que envió 200 euros porque conocía a Heinz Hoenig y estaba tocado por el destino. El también actor Til Schweiger (60 años) también quiere ayudar con 20.000 euros. “El sábado por la noche, en una fiesta de cumpleaños, me enteré de que estaba muy enfermo”, dijo al periódico Bild.

Actualizado el 3 de mayo de 2024 a las 7:42 pm: SCHLESWIG – Heinz Honig (72 años) se encuentra en la unidad de cuidados intensivos a la espera de una operación cardíaca que le salvará la vida. Pero ahora la dirección de la estrella de Jungle Camp se dirige a sus fans con una petición urgente.

“Queridos, como la mayoría de ustedes ya habrán notado, las cosas son muy críticas para Heinz en este momento porque está en la UCI debido a un problema cardíaco grave. Les pedimos que apoyen a Heinz y su familia para cubrir los costos del próximo. operación de corazón”, dijo Siegelring en su página oficial de Instagram. El motivo de este pedido de donaciones: Heinz Hoenig no tiene seguro médico y por lo tanto no puede permitirse la operación que le salvará la vida. “En nombre de Heinz y Annika Hoenig estaríamos muy agradecidos. Agradecido por cualquier apoyo”, escribió su dirección en referencia a la cuenta de donación.

“Su generosidad servirá como un rayo de esperanza para Heinz y Annika Hoenig en esta situación opresiva. Cualquier contribución, por pequeña que sea, es invaluable y será aceptada con nuestro más sincero agradecimiento. Agradecer a todos y cada uno de ellos su apoyo”, dijo finalmente la dirección.

Primer informe del 3 de mayo de 2024 a las 8:18 a. m.: Heinz Hoenig ya estaba sufriendo problemas de salud cuando participó en el campamento forestal. En definitiva, la Dra. Bob, de 73 años, incluso lo sacó del programa. Ahora parece que la actuación del actor es peor. Está en el hospital esperando una cirugía que le salve la vida.

Unidad de cuidados intensivos: Heinz Hoenig espera una importante operación cardíaca

Heinz Hoenig ya esperaba con ansias su primer espectáculo como estrella musical. Debería haber actuado en New Value (78), “A Little Peace”, de Ralph Siegel. Pero ahora su cuerpo está en huelga y los planes tienen que cambiar porque: La estrella de televisión está en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Berlín.

Como confirmó su dirección a RTL, las cosas son extremadamente importantes para el hombre de 72 años. “Desafortunadamente, el Sr. Honig no está disponible para el musical ‘A Little Peace’ ya que actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica esperando una cirugía cardíaca de emergencia para salvarle la vida, que se espera que tenga lugar el viernes”. “…Hace sólo unos días parecía apto para una entrevista.

Papel musical con su amigo Ralph Siegel: Heinz Honig cancelado

El musical podrá verse en Munich del 8 al 19 de mayo, pero ahora sin Heinz Hönig. Su amigo Ralph Siegel ya había comentado con entusiasmo la colaboración. “Somos amigos desde hace muchos años. Pero, sobre todo, él es un artista excepcional. Sólo tenía una condición: que su esposa Annika participara. Estamos felices de cumplir su deseo”, nos dijo Siegel. schlager.de.

A principios de año se pudo ver a Heinz Hoenig en el campamento forestal. Pero ahora hay una noticia preocupante: el actor se encuentra en la unidad de cuidados intensivos © IMAGO/Gartner

A pesar de que tuvo que abandonar el campamento en la jungla debido a su salud, la estrella de cine aún se sintió mejor en el show de RTL. El propio Heinz Hoenig no entendió su salida. Fuentes utilizadas: marco, schlager.de; construir.de