Europa League: Bayer se enfrenta a la conmoción: Tapsoba no se olvida de las lágrimas de los aficionados | Deportes

Zweiter Teil der Revanche. Es soll für Bayer Leverkusen zur Trauma-Bewältigung werden – mit dem Einzug ins Finale der Europa League.

Noch immer schmerzt das Halbfinal-Aus 2023 gegen die Roma. Bayer 04 spielte nur 0:0 im Rückspiel und war nach dem 0:1 in Rom ausgeschieden.

„Wir haben letztes Jahr sehr gelitten. Ich habe einige Fans gesehen, die geweint hatten. Das war sehr schmerzhaft für uns. Jetzt ist an uns, nach allem, was die Fans in dieser Saison für uns getan haben, ihnen die Freude zu geben, die sie im letzten Jahr nicht hatten“, sagt Abwehr-Star Edmond Tapsoba (25).

Leverkusens Edmond Tapsoba will mit seinem Team ins Finale der Europa League Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr/hier im Live-Ticker ) spricht eindeutig für den Deutschen Meister: Leverkusen brachte aus dem Olimpico einen 2:0-Sieg mit.

„Wir dürfen nicht so viel darüber nachdenken, dass es 2:0 steht“, stellt Tapsoba klar und fordert: „Wir müssen das Spiel annehmen, als wäre es ein normales 0:0-Spiel. Dann müssen wir versuchen, das Spiel zu kontrollieren und unseren Stil zu spielen – das ist der Schlüssel.“ Der Schlüssel zum dritten europäischen Endspiel in Leverkusens Vereins-Geschichte.