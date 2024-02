Examinador: El dinero nunca ha sido escaso: ¿No está realmente en quiebra la Galleria Karstadt?

A principios de enero, la Galeria Karstadt Kaufhof se declaró en quiebra. Es el tercero en pocos años. Lo extraño: el grupo de grandes almacenes claramente no se ve amenazado económicamente ni en este momento ni en el futuro. El informe confidencial de KPMG plantea dudas.

Un informe hasta ahora confidencial del auditor KPMG plantea dudas sobre la legalidad de la actual insolvencia de la Galeria Karstadt Kaufhof. Según informa el portal empresarial Business Insider, los auditores llegaron a la conclusión de que el grupo de grandes almacenes no estaba en absoluto amenazado económicamente, a pesar de que le faltaban los millones que la empresa matriz Signa prometió ahorrar. En otras palabras: Galleria Karstadt no habría tenido que declararse en quiebra.

La pregunta específica que se hicieron los auditores de KPMG fue qué consecuencias tendría para la liquidez a largo plazo no recibir la inyección financiera prometida de 50 millones de euros a principios de febrero. Los 50 millones fueron el primer pago de un total de 200 millones de euros prometidos por el presidente de Cigna, René Benco, en el marco de la segunda insolvencia del grupo. ¿La fallida inyección financiera fue realmente la sentencia de muerte definitiva o no?

Respuesta de los examinadores: No. Las consecuencias del impago y al mismo tiempo de la retención del alquiler de los inmuebles de Signa fueron manejables en todo momento para la cadena de grandes almacenes, según el informe, elaborado en noviembre pero aún no conocido. El negocio y la liquidez habrían sido sorprendentemente resistentes incluso sin el dinero prometido.

Lejos del umbral crítico

Como también informó Business Insider, la liquidez disminuirá de 175 millones a 118 millones de euros en febrero y a 109 millones en marzo. Después de eso, las cosas volverían a mejorar: en mayo, las reservas financieras habrían aumentado a 127 millones de euros, lo que estaba en línea con el curso habitual de los negocios. Los millones que le faltan a Benko sólo podrían provocar una caída de sus finanzas durante tres meses. El umbral crítico de liquidez del grupo se sitúa en 90 millones de euros. Esto significa que el colchón financiero habría sido cómodo.

En su informe, los auditores sólo abordan algunos de los riesgos restantes relacionados con la retención del alquiler. Por lo tanto, recomendaron que el Consejo buscara asesoramiento jurídico. Los observadores y la dirección de la Galería Kaufhof reaccionaron con sorpresa ante el resultado.

Las cosas se vuelven aún más extrañas gracias a un exitoso negocio navideño. Según el informe, incluso los altos directivos del grupo admiten que el hecho de que el grupo se haya declarado en quiebra el 9 de enero ante el tribunal de distrito de Essen no tiene fundamento. Ahora temen que la empresa no fuera en absoluto insolvente. Al mismo tiempo, surge la pregunta: ¿Por qué el tribunal en el que se recibió la solicitud no se opuso? ¿No fue revisado con suficiente cuidado?

Lo extraño no es sólo el hecho de que Galleria no estaba “cargada de deudas” en absoluto, como afirmó la compañía en una declaración oficial, escribió Business Insider. Pero también el hecho de que el procedimiento de quiebra se preparó con semanas de antelación. Según la información, el bufete de abogados McDermott Will & Emery es el responsable de ello. Uno de los socios de la agencia es considerado cercano al fundador de Signa Benko.