Exclusivo de la Fórmula 1: el informe de calificaciones del gran equipo del experto Danner

Los cronómetros se han detenido, la temporada 2023 de Fórmula 1 es historia y es hora de hacer un repaso. sport.de, en colaboración con el experto en Fórmula 1 Christian Danner, emite un certificado para todos los pilotos y equipos. Ya 22 pilotos han recibido elogios y críticas, y ahora es el turno de los 10 equipos de carreras.

Décimo puesto: Haas, 12 puntos

El coche del equipo americano a veces era demasiado rápido en una sola vuelta, como lo demostró especialmente Nico Hulkenberg con algunas vueltas de clasificación impresionantes. Sin embargo, en las carreras, el VF-23 demostró ser un devorador de neumáticos despiadado. Hülkenberg y Kevin Magnussen fueron superados sin ninguna posibilidad. “Con su concepto básico -comprar todo a Ferrari- Haas está al límite en cuanto a rendimiento se refiere. Dos muy buenos pilotos, pero simplemente tiene que haber más del coche”, dice Danner. Pero es dudoso que Haas cambie las cosas la próxima temporada. Hasta ahora se ha demostrado que la completa mejora que el equipo de Gunther Steiner ha realizado en el coche con el objetivo de 2024 ha demostrado ser un fracaso.

Noveno puesto: Alfa Romeo 16 puntos

Mientras Andreas Seidl se preparaba para entrar en Audi, al suizo casi no le pasó nada en la pista. “Muy decepcionante”, dice Danner. “De hecho, nada funcionó excepto la casualidad”.

Octavo puesto: AlphaTauri, 25 puntos

El experto en Fórmula 1 también criticó que el equipo junior Red Bull haya sido decepcionante en todos los ámbitos “hasta poco antes de la meta”. “Sólo consiguieron avances significativos cuando introdujeron una actualización brutal, que estaba basada directamente en Red Bull. Incluso entonces, el equipo estuvo muy por detrás de las expectativas y en algunos casos llegó al último lugar”, analiza Danner. Evidencia estadística: el equipo Faenza ha obtenido 20 de 25 puntos en las últimas cinco carreras.

Séptimo puesto: Williams, 27 puntos

Al comienzo de la temporada, parecía que el orgulloso equipo de carreras tradicional (9 títulos de campeonato mundial) volvería a llevar el farol rojo, también porque Williams fue el único equipo (por razones de costos) que no probó los neumáticos nuevos. Sin embargo, el equipo de carreras mejoró significativamente a lo largo de la temporada y, gracias al excelente piloto Alex Albon, pudo acumular importantes puntos por valor de millones para las arcas del equipo. Danner ve a Williams en el camino correcto: “Básicamente son una sorpresa positiva. James Vowles, el nuevo jefe del equipo, ha traído un soplo de aire fresco. Pero también demuestra que su predecesor Jost Capito hizo todo bien técnicamente, porque en el año El primero siempre decide el resultado de la temporada en cuestión. Los predecesores de Fowles hicieron muchas cosas bien y él logró hacerlo muy bien. El siguiente paso ahora es crucial para Williams. “

Sexto puesto: Alpine, 120 puntos

El equipo oficial francés comienza cada año con grandes expectativas, pero las decepciona gravemente. “Los Alpes se han metido en problemas de las maneras más estúpidas. Comenzó el año pasado con la catástrofe de Piastri y continuó este año con los diversos despidos en torno a Otmar Szafnauer y la falta de decisiones fundamentales realmente efectivas. Estamos dando vueltas en círculos en “En realidad será necesario hacer una gran limpieza para analizar: ‘¿Qué estás haciendo realmente aquí? Porque es mucho menos valioso'”, critica Danner. En lenguaje sencillo: Alpine no sólo ha construido una zanahoria poco convincente y un motor mediocre, sino que también ha construido un chasis (o ningún chasis) que debería olvidarse.

Quinto puesto: Aston Martin 280 puntos

Después de dos años decepcionantes con Sebastian Vettel, el equipo oficial tuvo un muy buen comienzo de temporada gracias al en forma Fernando Alonso, que acumuló puntos y podios en la línea de montaje. A lo largo de la temporada, el AMR23 se deterioró visiblemente, por lo que el Aston Martin fue “reconstruido” a finales de año y el coche pronto volvió a conducir mejor. “Cuando los equipos crecen tanto, primero tienen que implementar su última tecnología para que se aplique al coche. Esto lleva tiempo. Los errores que acabaron en el coche eran claramente visibles. Fue sólo cuando condujimos el Probé y probé el concept car nuevamente y todo volvió a estar bien e incluso Lance Stroll estuvo allí”, explica Danner sobre el proceso.

Cuarto puesto: McLaren, 302 puntos

A principios de año, Lando Norris y Oscar Piastri todavía estaban irremediablemente atrás debido a “un diseño completamente equivocado” (Danner). Gracias a varias mejoras masivas, el equipo de Woking ha logrado una transformación radical. En la segunda mitad de la temporada, McLaren fue a menudo el primer perseguidor de Red Bull. “El hecho de que hayan logrado hacer de su coche un coche de gama relativamente alta a través de actualizaciones, pero también entendiendo todo, es un logro fantástico para el equipo”, elogiaron los expertos de la F1 al equipo en torno al ingeniero jefe James Key. Esta actuación da a todos los fans de McLaren la esperanza de que el equipo de carreras tradicional vuelva a estar a la vanguardia durante todo el año en 2024.

Tercer puesto: Ferrari, 406 puntos

Al menos la Scuderia estuvo en Singapur cuando Red Bull estaba débil. El tercer puesto ni siquiera se acerca a destronar al equipo tifosi. “Una vez más, Ferrari es un caso con muchos signos de interrogación. El rendimiento ha sido muy variable. Ferrari está muy lejos de la estabilidad que este equipo necesita, ya que tienes un coche con el que puedes llegar a la pista y que básicamente funciona”. “. Danner se queja. El experto ve una “gran tarea” que debe emprender el jefe del equipo, Fred Vasseur. “No sé cómo quiere resolver este problema en términos de personal. No creo que pueda hacerlo desde el punto de vista organizativo, pero técnicamente… no lo sé”.

Segundo puesto: Mercedes, 409 puntos

El ex campeón del mundo de la serie claramente ha estado a la altura de sus expectativas en 2023 y todavía hay una gran brecha con respecto a Red Bull. “A principios de año cometí el error fundamental de volver a competir con el viejo concepto de coche: una decisión absolutamente desastrosa. Cómo pudo suceder algo así es un misterio para mí. No lo entiendo. no he entendidoDanner quedó atónito.

Cuando Silver Arrows cambió a un nuevo concepto, el auto era “un poco menos tóxico”. “Pero tampoco fue más rápido”, afirma el ex piloto de Fórmula 1. “Si piensas en la cantidad de personas, la cantidad de mentes increíblemente buenas, que trabajan en Brackley, tienes que preguntarte: ¿Qué están haciendo allí? Alguien tiene que descubrir cómo conseguir los parámetros importantes correctos para que el coche esta en su lugar.” “Los tres primeros. Si McLaren puede hacerlo, Mercedes también debería hacerlo. Fueron una gran decepción”.

Primer puesto: Red Bull, 860 puntos

Para poner en perspectiva lo buenos que serán el equipo y Max Verstappen en 2023: Red Bull podría haber prescindido por completo de Sergio Pérez y aún así convertirse con confianza en el Campeón Mundial de Constructores. “El Dr. Marko hizo todo lo posible para decir que el coche no es mucho mejor que otros coches, pero Verstappen es mucho más rápido”, dice Danner. “Esto no se corresponde del todo con los hechos. El coche era en gran medida “Tenían una solución”. En todas las áreas importantes (desgaste de neumáticos, aerodinámica), eso nos llevó a la victoria”. El dominio no tiene fin a la vista.

A la persona:

Christian Danner (65) dio el salto a la Fórmula 1 en 1985 al ganar el Campeonato de Europa de Fórmula 3000. Hasta 1986, condujo en la categoría reina para varios equipos menores y anotó cuatro puntos para el campeonato en 36 participaciones en Grandes Premios. Luego participó en la IndyCar Series estadounidense y se convirtió en el primer piloto alemán en sumar puntos en la Fórmula 1 y en la IndyCar. Danner ganó cinco carreras del campeonato DTM entre 1988 y 1996 y se retiró del automovilismo en 1997. De 1998 a 2022, el bávaro comentó la Fórmula 1 en RTL junto a Heiko Wasser. Danner trabaja como experto en televisión e instructor de seguridad en la conducción. Puedes seguir a Christian Danner en Instagram aquí!