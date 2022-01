Exdelantero del Schalke Franco de Santo: Salario Zoff en Argentina

Essen.

Franco de Santo está de vuelta en el mercado de jugadores. El ex profesional del Schalke finalizó su contrato en Argentina. No tiene dinero.

franco de santo Sigue buscando su suerte en el juego. Sobre Schalke Si no lo encontraba, en su propia Argentina, no habría cosas insatisfactorias para el delantero sobre el terreno de juego. El ex profesional de Bremen y Schalke Bundesliga ha rescindido su contrato con el club argentino Atlético San Lorenzo debido a un salario pendiente. Así lo informaron este martes varios medios argentinos y españoles. En consecuencia, San Lorenzo sufre importantes problemas económicos, y de Santo (32) todavía está pendiente de pagar un millón de dólares (880.000 euros).

Franco de Santo no es lo suficientemente peligroso frente al Schalke

El contrato del delantero es válido hasta el verano de 2023. De Santo jugó para el Werder Bremen de 2013 a 2015, luego de lo cual se fue con un éxito moderado hasta enero de 2019. FC Schalke04 En la caza de goles. Esto continuó en España y Brasil antes de firmar con San Lorenzo en su Argentina natal en el verano de 2020. Ahora, al comienzo del segundo período de intercambio en Europa, el atacante está de vuelta en el mercado.

Hace apenas un mes insistió en que Argentina podía imaginar un regreso a Alemania para el portal ‘Deichstube’. Prioridad a su ex club Werter Bremen, que ahora juega como Schalke 04 en la 2ª Bundesliga. “Quiero volver al Werder Bremen, en la División 2”, dijo.





Durante su tiempo en el Schalke, de Santo fue criticado por su falta de amenaza de gol. Anotó solo doce goles en 88 partidos con los Royal Blues hasta enero de 2019. “Estuve primero en el Schalke, luego segundo delantero, a veces incluso centrocampista con tareas defensivas”, explicó sobre su pobre anotación de goles.





Franco de Santo: Schalke-Krach con el ex entrenador Dominico Tedesco

Causó revuelo en el Schalke en 2018 cuando se enfrentó públicamente con su entonces entrenador, Dominico Tedesco. Tras una suplencia en el partido de casa ante el Bayern de Múnich, le gritó a Tedesco en el césped. El técnico del Schalke lo suspendió para el próximo partido y recomendó “buena educación” en una entrevista televisiva.





