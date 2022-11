Exdiplomático de Maischberger: la guerra de Putin no se trata de la política de Ucrania

¡Ucrania se está congelando! Ciudades en ruinas, sin electricidad, sin gas, sin agua. Decenas de miles de personas han sido bombardeadas en habitaciones cálidas y la helada es cada vez más dura. ¿Hasta cuándo el belicista Putin puede seguir atormentando al país oprimido? Sandra Maischberger también habla sobre Qatar e Irán.

huéspedes

Profesor Carlo Masala (54). El experto militar advierte de un nuevo éxodo hacia Occidente.

Borís Bondarev (42). Un alto diplomático ruso, que renunció en protesta por la guerra de exterminio de Putin, advierte: “¡Él podría sacrificar 10 o 20 millones de rusos sólo para masacrar a todos los ucranianos!”.

Gilda Sahbi (37). El periodista se burla: “La Asociación Alemana de Fútbol se tapa la boca y muestra al mundo una vez más: ¡Oye, no nos atrevemos a meternos con la FIFA por los derechos humanos!”.

Hatice Akyon (53). El periodista (“Tagesspiegel”) critica la negativa de los Kickers alemanes a protestar: “¡Si realmente quisieran, se habrían arriesgado!”

Marcel Reeve (72). El comentarista deportivo (“Imagen en vivo”) explica: “¡No soy mala persona para ver la Copa del Mundo!”

Florian Harms (49). El editor en jefe (“t-online.de”) arrugó la nariz: “¡La Copa del Mundo apesta hasta el cielo!”

el comentario mas genial

Al principio, el presentador del programa de entrevistas echó sal en los corazones nerviosos del fútbol con imágenes de la derrota inicial de Qatar. El periodista deportivo Reeve también mostró un poco de simpatía: “Los japoneses no robaron nada”, dice Jeff como un hueso. Solo recogieron lo que los alemanes dejamos atrás”.

Reeve juzga el ajetreo y el bullicio sobre la insignia de capitán prohibida de “One Love”: “Obviamente eso no ayuda a la preparación. Pero no voy a atribuir esta (derrota) a eso”.

Las reacciones más destructivas.

“¡Tengo la impresión de que esta Copa del Mundo está realmente rota!” Enfureció al jefe de T-online y volvió a exponer las acusaciones de corrupción. Su conclusión demoledora: “Tengo muchos amigos que ni siquiera han visto hoy. ¡No hay fiebre mundialista!”.

Hatice Akyun también tira la foto de los futbolistas nacionales con las manos sobre la boca a la papelera: “¡Empeoró!” “Pensé que era un poco tonto. Me recordó a los tres monos: no veo nada, no escucho nada, no digo nada. ¡Muy increíble!”

Fea verdad

“Estos muchachos están confundidos”, dice Reeve sobre los futbolistas. “Las asociaciones no pensaron todo el asunto hasta el final de antemano”.

El moderador de BILD (“Reif ist live”) dice sin más del presidente de la FIFA: “El señor Infantino tiene razón. El reglamento de aplicación dice: En la Copa del Mundo, los equipos usan los brazaletes de capitán, que les ponemos. Todos tenían para firmar eso”. ¡Ehhh!

peor motivo

Análisis de Reeve: “No diría que el Sr. Infantino es homofóbico. Lo que diría es que quiere mostrar a los europeos dónde colgar el martillo. Y eso es exactamente lo que hizo”.

Antecedentes, según cuenta el experto con el dedo índice levantado: “Le dijo a los europeos: les voy a mostrar. Y a ver qué sigue”.

El análisis más realista

“Ahora las grandes federaciones europeas podrían haber dicho: cuidado, ahora les mostraremos lo que está pasando”, sermonea Reeve. “¡Porque sin los chicos en pantalones cortos corriendo detrás de la pelota, toda la acción no ocurriría aquí!”

Luego aplausos y la pregunta de Maischberger: “¿Por qué no hiciste eso?”

“Porque la solidaridad es tal cosa”, responde Reeve. “Si tuviera la sensación de que otras personas no lo harían porque querían ser campeones del mundo, es una situación muy complicada para todos los que fueron allí a jugar al fútbol. Terminaron metidos en toda la historia”.

Ministro más legítimo regañando

El presentador del programa de entrevistas se sumerge en una cita del líder popular Thomas Müller: “Cualquiera que espere que renunciemos a nuestros sueños deportivos para posicionarnos más políticamente se sentirá decepcionado”.

“Robert Habeck dijo anoche que en realidad lo esperaba”, se maravilló Maischberger. “¿No es esto injusto? ¿Un ministro que estaba en Qatar se inclinó ante los qataríes y luego exigió que los atletas la juzgaran?”

Más acción defensiva de combate

“Eso es un poco barato”, concuerda el jefe en línea. “Esto es lo que sentí también. ¡Habaek se inclinó profundamente, a quien tampoco le importaban los derechos humanos!”

“Creo que estamos en un punto en el que no podemos decir que solo los políticos deberían tomar una posición”, dice Harms con los puños irregulares. ¡Heidewitzka! Destaca la delicadeza del ministro futbolistas.

Explicación más apreciada

Y otra foto: la ministra del Interior, Nancy Weiser, muestra a la sonriente presidenta de la FIFA el brazalete “One Love” en su brazo. “¿Es esta la sección correcta?” Presentador del programa de entrevistas de Marvel. “La política en la grada lo hace con el número de reconocimiento político, ¿y los que están en el estadio tienen que jugar?”.

“Hermosa foto”, elogia el periodista. “Las relaciones públicas son tan simpáticas. Esta imagen está dando la vuelta al mundo”.

Pero Reeve inmediatamente vierte agua en su vino: “El Sr. Infantino no puede amenazar a la Sra. Visser con nada”, le explica a su colega, “pero puede amenazar a los jugadores con una prohibición”.

La valoración más escéptica

En Ucrania hay problemas completamente diferentes. Vinculado desde una ubicación secreta en Suiza, Bondarev advirtió al crítico de Putin que “la guerra no terminará muy rápido, en un futuro previsible, a través de negociaciones”. “En primer lugar, Ucrania debe expulsar al ejército ruso de su territorio”.

Su cautelosa esperanza: “Las condiciones para la paz pueden estar disponibles el próximo verano”.

La imagen más realista de la situación.

El profesor Masala es igualmente cauteloso sobre la restauración de Ucrania en el sur. “Kherson no es un punto de inflexión. Vemos que el ejército ruso se ha retirado de manera ordenada y está excavando al sur del Dnieper.

Y continúa el experto militar: “Estamos recibiendo noticias sobre la posibilidad de una segunda movilización en Rusia y que las fábricas de municiones están trabajando en doble turno. Los rusos están tratando de pasar el invierno y lanzarán una nueva ofensiva en primavera, también cerca de Quersoneso”.

La estrategia más insidiosa

El profesor Masala agrega: “Ucrania necesita recuperar más territorio para que los líderes rusos se den cuenta de que continuar la guerra ya no es beneficioso para ellos”.

En cuanto a los ataques terroristas a las instalaciones de abastecimiento de la población civil ucraniana, el experto dijo que los rusos pretenden “bombardear Ucrania en la mesa de negociación” y que “recibiremos una nueva ola de refugiados de guerra, lo que agudizará las tensiones sociales”. aquí.”

experiencia más opresiva

“Rusia es un estado mafioso”, explica Bondarev. Putin es el líder de una manada de lobos. Si un lobo alfa muestra una debilidad, será asesinado. Por eso creo que Putin no puede permitirse perder esta guerra, o al menos considerarse un perdedor.

El profesor Masala enfatiza que “Putin no puede darse el lujo de perder esta guerra, pero no ha podido ganarla militarmente durante mucho tiempo. Este es el callejón sin salida en el que ahora está atrapada la Federación Rusa”.

El recordatorio más urgente

Finalmente, Bondarev se dirige directamente a la audiencia televisiva. “Esta guerra no se trata de Ucrania”, advierte. “Se trata del régimen de Putin contra Occidente, contra Europa, contra el mundo, contra el orden mundial basado en reglas”.

Porque, continuó el diplomático: “Putin quiere rediseñar el mapa político global, y ve a los países occidentales como un enemigo natural. Es como la Tercera Guerra Mundial”.

Su dramática conclusión: “Esta es la guerra de Putin contra ti, contra los alemanes, los franceses, los británicos, los italianos, los estadounidenses. Tienes que entender esto: ¡Esta es tu guerra! ¡Será tu derrota! Tu vida, tu bien”. -su bienestar y su prosperidad estarán en peligro si se permite que gane Putin. ¡Punto!”

La información más sorprendente

La periodista Suhaibi sorprendió al grupo con un comentario inesperado sobre el acto de valentía de los futbolistas iraníes, que no cantaron su himno nacional en protesta contra el régimen: “No estuvo bien en Irán”, informó.

Porque la declaración del Capitán Kicker de que el pueblo iraní “no es feliz” es demasiado pequeña para una guerra civil en la que “la gente es asesinada, violada, abusada y torturada todos los días”.

El cargo más duro

Suhaibi sabe por sus contactos que “mucha gente en Irán está muy enojada con este equipo” y también “porque se reunieron con el presidente unos días antes del inicio de la Copa del Mundo”.

No especialmente valiente, el periodista se quejó de la polémica imagen de la visita, donde “la selección alemana tampoco se mostró especialmente valiente”. ¡Auge!

La información más reciente

Meischberger también tiene una foto que muestra a Sahbi poco antes de que Meischberger hablara con el canciller Schultz. Ella le contó sobre el terror de la Guardia Revolucionaria, especialmente contra los kurdos, dijo.

“¿Y Qué dijo?” Maischburger quiere saber. Respuesta: “Él escuchó atentamente”.

Cita de la tarde

Marcel Reeve:

“Nunca podré tener más dinero cuando no estoy trabajando que cuando estoy trabajando”.

conclusión

Los problemas correctos con las personas adecuadas, pero a menudo algunos tenían preguntas sin respuesta y otros brindaban respuestas que conducían a nuevas preguntas. Era un programa de entrevistas en la categoría “Patience and Spit”.