¡Existe! El televisor Samsung QD-OLED con HDMI 2.1 y 144Hz debería grabar

Samsung Electronics todavía está fuera de la vista en el televisor QD-OLED (QD Display TV). Recibir el Premio a la Innovación CES 2022 demuestra que realmente existe.

Samsung tiene un nuevo producto de tecnología de pantalla bajo la manga y ¿no lo anunciará en CES 2022? Creo que el fabricante de televisores no quiere poner en peligro las ventas de televisores UHD, QLED y NEO QLED porque los compradores indecisos pueden estar esperando a ver cuándo o a qué precio llegará al mercado un televisor Samsung QD-OLED. No puedo pensar en ninguna otra explicación en este momento. Tampoco está claro si el Premio a la Innovación CES para el “televisor Samsung 65 QD-DISPLAY” debería estar en línea o si se trata de un error. La imagen del marcador de posición ciertamente indica que es posible que el jurado aún no vea un producto terminado (como muchos otros).

Lo mejor de la innovación: Samsung 65 QD-Display TV

En este caso, el texto en el que el jurado explica por qué Samsung QD-OLED-TV fue galardonado con el Premio a la Innovación CES 2022 en la categoría “Mejor Innovación” es de todos modos más interesante. La descripción indica que el televisor Samsung QD-Display es la primera pantalla OLED Quantum Dot con iluminación automática del mundo con RGB Pixel Array. Se supone que esto revolucionará el mercado de los televisores al combinar el nivel de negro y el contraste OLED con los colores y el brillo de los picos de Quantum Dot para obtener la mejor pantalla. El texto parece haber sido escrito por un gerente de producto de Samsung.

Diseño Infinity One, 144Hz y cuatro puertos HDMI 2.1

El segundo párrafo nos atrae más. En esto, se menciona que el televisor Samsung QD OLED podría venir con un elegante diseño Infinity One que incluye tecnología de audio de seguimiento de objetos. Además, es probable que el televisor esté integrado en su procesador Neo Quantum 2022, admita una velocidad de cuadro máxima de 144Hz y venga con cuatro conexiones HDMI 2.1 (posiblemente a través de una One Connect Box). Parece emocionante.

Se supone que Samsung con su televisor con pantalla QD puede competir con los televisores OLED dominantes de LG, Sony, Philips, Panasonic y Co. en las categorías anteriores, pero las supera en algunos aspectos. Sin embargo, QD-OLED TV es quizás menos una revolución que un desarrollo significativo En un video de CNET, ya se puede admirar un prototipo con una pantalla QD. (Ver imagen de arriba). Puede adivinar una mejor representación del color a partir de la foto, pero definitivamente debe ver la tecnología con sus propios ojos para obtener una imagen general.

Según un portavoz de video, Samsung todavía está probando rigurosamente las pantallas para descartar, por ejemplo, deficiencias de imagen temporales o permanentes como quemaduras (quemaduras) o imágenes fantasma. La vida útil (posiblemente perdiendo brillo con el tiempo) también es un problema en el que se enfocan los ingenieros de Samsung. También se supone que el televisor está en el rango de televisores OLED de LG. QD-OLED no solo se usa en televisores, sino que también se han anunciado las primeras pantallas para el año de producto 2022.