Experto en resiliencia recomienda el truco de los comentarios en la crisis de larga duración

La entrenadora de flexibilidad Jutta Heller rara vez ha recibido tantas consultas como ahora. Capacita a empleados que solo piensan en Ucrania y directores generales que no saben cómo lidiar con su miedo a los problemas económicos inminentes. ¿Qué puede ofrecer a las personas en su desesperación?

Enfoque en línea: como entrenador de resiliencia, hace que las personas estén en forma para manejar situaciones estresantes. ¿Tus consejos también funcionan en una crisis como la actual, o estás llegando al límite? Tengo que Heller: Ambas cosas. Estamos viviendo una situación sin precedentes y no sería franco si dijera: estoy preparado para todo esto. Por otro lado, la resiliencia también se aplica a problemas importantes como el trauma, y ​​aquí es donde muestra cuán importante es monitorear la estabilidad en la vida cotidiana. No hay nada de malo en cuidarse ahora. Disfrutar de sorbos de té por la mañana, por ejemplo. Sintiendo los primeros rayos cálidos del sol primaveral en tu piel.

Y eso es exactamente lo que nos preocupa en este momento: no podemos evaluar el alcance de la amenaza que representa para nosotros la guerra en Ucrania. ¿Qué significa todo esto para nosotros específicamente en Alemania? Tuve un director general en formación durante unos días que tenía mucho miedo a los cambios económicos. Se pregunta: ¿Cuánto tiempo tendré suficiente efectivo para hacer mi trabajo?

Más brillante: Así es. Una escena que me impresionó especialmente en 2015, cuando llegaron las primeras oleadas de refugiados en Vienna Llegó a la estación de tren. Varias organizaciones de ayuda trajeron consigo papeles y lápices de colores, con los que los niños refugiados naturalmente comenzaron a dibujar. Un poco de normalidad en el caos es bueno para el alma. No solo el alma de las personas que han experimentado cosas malas, pero fíjate. La estabilidad diaria también ayuda a lidiar con los miedos e inseguridades generalizados.

En los últimos días, he hablado con varias personas que sufren de estrés extremo y, a veces, también de ansiedad. Muchos dicen: no estoy durmiendo bien en este momento, así que tampoco puedo concentrarme bien durante el día. Es bueno probar cómo puedes ayudar un poco a estas personas a afrontar una situación estresante y decirles, por ejemplo, que la fuerza interior también se puede conseguir con pequeños pasos. Por cierto, también vemos esto con los refugiados. Cuando las personas pasan por cosas horribles, primero necesitan cierta estabilidad básica. Techo sobre tu cabeza, tiempos de comida claros.

Más brillante: Cualquiera que sea el caso. Está el gerente general que dice: Necesito con urgencia una oferta a mi plantilla para estabilizarla. Debes poder seguir trabajando. Si te encanta mirar Rusia Y mira Ucrania, no funciona.

Si no me atengo al primer subidón espontáneo y medito conscientemente, debería decir: Sí, eso es todo. Tengo que recargar mis baterías, probablemente más de lo habitual en estos días.En las últimas dos semanas, se han recibido muchas solicitudes adicionales de capacitación y conferencias. Aumento significativo de la carga de trabajo.

Más brillante: Lo que es extraño y aparentemente incontrolable despierta nuestra imaginación. Esto entonces le gusta construir sobre experiencias pasadas. Probablemente recuerdes al abuelo que hablaba de la guerra. O que siempre ha sido tan extrañamente reservado. Si nuestra imaginación pinta escenarios más o menos conscientes, algo podría tener que ver con historias contadas en familia. O algo no dicho.

Primero, para categorizar mejor el riesgo, tratamos el tema muy intensamente. Leemos las noticias y vemos la televisión. Sin embargo, esto nos emociona más y entonces tenemos la sensación de que tenemos que averiguar más. Caemos en un círculo que atrae cada vez más la atención y no deja espacio para otros pensamientos. Esto hace que la amenaza sea abrumadora.

Más brillante: En cualquier caso, desterrar el miedo no es una opción. En el entrenamiento, hacemos exactamente lo contrario: miramos más de cerca el miedo para poder lidiar con él. El hecho de que no tengamos experiencia con lo que estamos pasando en este momento crea dos problemas.





¿taza de té? rayos de sol…?

Más brillante: por ejemplo. Una buena forma es comentar internamente lo vivido. Entonces: ¿Es tan agradable, ese gran olor? O también: calor de piel. Al percibir lo que percibimos, nos hacemos más grandes en la percepción. Nos abrimos a experiencias más positivas. Otra buena manera de detener la espiral del estrés es la respiración consciente. Entonces: Pon tus manos sobre tu estómago y siente tu estómago lleno mientras inhalas. ¿Cómo desciende al exhalar? Esto te tranquiliza rápidamente, sobre todo si nos centramos en exhalar. El cuerpo nos ayuda, por así decirlo, a mantener la calma. Esto es más importante que nunca en estos días.





sabiduria te refieres?

Más brillante: Creo que esta es la mayor tarea para nosotros en este momento. Lo veo como un tremendo logro, cómo los políticos en este momento se las arreglan para no enojarse y mantenerse claros, amigables pero decididos. ¡sombreros! Todos podemos contribuir a que como sociedad no adoptemos una postura agresiva.

¿Tienes algún otro consejo sobre cómo entrenar la flexibilidad?

Más brillante: Es bueno decir eso, porque es fácil de olvidar: la resiliencia no cae del cielo, se necesita práctica. Personalmente, las imágenes poderosas me ayudan. Hace varios años fui al altiplano en un pequeño jeep Venezuela Riesgos. El camino terminó en bucles entrecortados durante horas. Todavía recuerdo ese momento exacto cuando de repente el bosque se abrió y pude mirar a lo lejos. De hecho, el camino parecía llevar al infinito. Grabé la misma imagen en mi memoria y la saqué de mi memoria en momentos difíciles. Me da la fuerza para volver a sentirme exactamente a ese nivel, para sentir esa paz, esa confianza.

Pero la mayoría de la gente probablemente nunca ha estado en Venezuela.

Más brillante: No importa, es solo un ejemplo. Las personas son diferentes. Para algunos, puede ser útil fantasear con una buena cerveza después de jugar al golf. o el gato en el regazo Es importante ser consciente de la situación con todos los sentidos. Y haces esto una y otra vez. Las imágenes poderosas solo se pueden usar de manera efectiva si tratar con ellas es una rutina. Entonces tenemos una herramienta, la contrapartida positiva de la negativa. Podemos cambiar entre los dos…

…en lugar de solo pensar en la amenaza?

Más brillante: Sí, como si estuviéramos en el mar, en la orilla. Hay esta zona donde la arena ya está mojada pero aún no está en el agua. Un poco más allá está la región seca. Seamos claros: Nosotros somos los que decidimos a donde ir, lo que nos conviene. ¿Cómo te mojas los pies? Y si en absoluto. Puedo entender por qué la gente prefiere permanecer completamente seca por ahora y continuar como si nada hubiera pasado.

Para mí no tiene nada que ver con el egoísmo, al contrario. el amor Tu prójimo como a ti mismo como dice la Biblia. En el socorro en casos de desastre, es una ley no escrita en la que los ayudantes primero se cuidan a sí mismos. El campamento debe instalarse antes de que comience el despliegue en el área de crisis. No ayuda a la otra persona si entras en la empatía por completo. Primero necesito un campamento base, y luego mi ayuda realmente puede marcar la diferencia.

Hemos hablado mucho ahora sobre cómo podemos permanecer estables y así poder actuar y estar activos y listos para actuar. Pero, ¿no podría ser también una señal de fortaleza cuando te confiesas a ti mismo: soy tan débil en este momento, solo me siento a mi merced?

Más brillante: Está totalmente bien sentirse así. No tenemos que tener soluciones para todo y no siempre tenemos que estar activos. Sin embargo, en mi opinión, sería un error utilizar la desesperación como una oportunidad para aislarse o confinarse. En cambio, debemos buscar el contacto con alguien que nos sea útil. Alguien en quien podamos apoyarnos, tal vez incluso llorar, para finalmente dejarlo ir. Los humanos somos seres sociales, el dicho “un problema común es un problema a medias” no es casualidad. Mi favorito para compartir con los demás: salir a la naturaleza. Después de todo, puedes caminar con lágrimas.