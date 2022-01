Extraterrestres, curiosidades: estos son los descubrimientos del año – News Inland

Cavaron, buscaron, buscaron y encontraron lo que estaban buscando: científicos, buscadores de tesoros, pero también trabajadores de la construcción y accidentes fortuitos hicieron descubrimientos asombrosos que salieron al público este año.

Apareció una isla en el extremo norte del mundo.

Durante mucho tiempo, la isla de Oodaaq, en el extremo norte de Groenlandia, se consideró el terreno más cercano al Polo Norte. Pero es posible que esto deba corregirse ahora, al menos temporalmente.

Porque investigadores de la Universidad de Copenhague han descubierto una pequeña isla ubicada en el extremo norte, incluso si tiene poco menos de 800 metros. El descubrimiento de la isla, que mide unos 30 por 60 metros, fue pura casualidad … “Estábamos convencidos de que la isla en la que estábamos parados era Udaq”, dijo Morten Rasch, director de investigación. Había viajado a la costa norte de Groenlandia con un equipo de recolección de muestras. Solo descubrió su error cuando publicó fotos y coordenadas en línea.

El científico advirtió que la isla recién descubierta podría no durar mucho. Consiste principalmente en pequeñas acumulaciones de lodo y grava, posiblemente como resultado de una tormenta. “Nadie sabe cuánto tiempo permanecerá aquí. En principio, podría desaparecer tan pronto como llegue otra fuerte tormenta”, dijo Rush.



La isla recién descubierta se encuentra en el extremo norte de Groenlandia. Foto: Morten Rush / D



Primer planeta visto en una galaxia distante

Los astrónomos han hecho un descubrimiento emocionante: los investigadores, dirigidos por el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica (CfA) en Cambridge, EE. UU., Han logrado por primera vez descubrir un planeta en una galaxia diferente a la Vía Láctea: utilizando un nuevo método de medición , lo descubrieron en Whirlpool Galaxy M51 (Messier 51), ¡a una distancia de unos 28 millones de años luz!

Ulrich Koehler, geólogo planetario del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), en BILD: “Hasta ahora, solo se han descubierto planetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, ahora 4000. Pero siempre se ha asumido que hay planetas cercanos o galaxias distantes. que giran alrededor de las estrellas, como nuestra Tierra y el Sol. El único problema siempre ha sido encontrarlo, pero ahora se ha logrado “.

No está claro si la vida es posible en este planeta. A una distancia de 28 millones de años luz, nuestra tecnología actual hace que sea imposible alcanzarla de todos modos …



Por primera vez, los astrónomos han podido detectar un planeta (ilustración a la derecha, punto negro) fuera de la Vía Láctea, en la galaxia vecina Messier 51 (Galaxia Whirlpool).Foto: NASA



Los investigadores descubren humanos prehistóricos previamente desconocidos

En Israel, los investigadores encontraron los huesos de un hombre prehistórico previamente desconocido. Hasta hace aproximadamente 130.000 años vivió en el Levante, los países mediterráneos al este de Italia. El tipo descubierto ahora proviene del Pleistoceno medio. Señala similitudes con los restos de otros humanos prehistóricos encontrados en Israel y Eurasia, que habrían vivido hace unos 400.000 años.

“El descubrimiento de un nuevo grupo de humanos prehistóricos en esta región, que es similar a la población ancestral neandertal de Europa, sacude la hipótesis predominante de que los neandertales vinieron de Europa”, decía una carta de la Universidad de Tel Aviv. Incluso señala que “al menos algunos de los antepasados ​​de los neandertales procedían del Levante”. Los investigadores presentan su trabajo en la revista Science.

El hombre prehistórico Nescher Ramla combina las características de los neandertales, especialmente en los dientes y la mandíbula, y otros miembros del género Homo, especialmente en el cráneo. Al mismo tiempo, es claramente diferente de la gente moderna: tiene una estructura de cráneo completamente diferente, no tiene un mentón ni dientes muy grandes. Las llamadas especies perdidas que reprodujo el Homo sapiens cuando llegaron a la zona.



Esta mandíbula inferior se encontró en Israel: los investigadores creen que los restos pertenecen a un hombre prehistórico previamente desconocido Foto: Ammar Awad / Reuters



El río huele a pub y el nivel de alcohol en sangre es doce.

Ecologistas y turistas hicieron un extraño descubrimiento en Hawái: ¡encontraron un río con agua con una graduación alcohólica de doce por mil!

El arroyo se encuentra en el valle de Waipio y se dice que tiene un olor acre a cerveza. “Cuando llegamos aquí recientemente, pensaste que era un bar”, dijo la activista ambiental Carol Cox a la estación de televisión local Hawaii News Now. Se informó al departamento de salud local del olor a electricidad. ¡Una muestra del agua mostró que el río tenía un contenido de alcohol del 1,2%! El agua también contiene una pequeña cantidad de azúcar (alrededor del 0,04 por ciento).

Las autoridades responsables comenzaron a buscar la causa de la contaminación del río. Puzzle resuelto: fuga en la tubería de suministro de la cervecería “Paradise Beverages”. Dirige un almacén cerca del río. La empresa es el mayor distribuidor de bebidas espirituosas y licores de Hawái.



Vista de la costa del valle de Waipio en Hawaii. Un río serpentea en la zona, donde el nivel de alcohol en sangre es del doce por milFoto: Picture Alliance / Ethel Davies / robertharding



Los arqueólogos descubren tesoros romanos

El legionario romano podría haber vivido de este tesoro durante once años: los arqueólogos descubrieron una enorme colección de monedas de la era del Imperio Romano en Augsburgo.

Las monedas que ahora se han descubierto estaban en el sitio de una antigua fábrica. Los arqueólogos sacaron del suelo 5.500 de ellos. Hasta ahora, ha habido menos de una docena de hallazgos similares en Alemania, dijo el arqueólogo de Augsburgo Sebastian Giros. Todas las monedas datan de los siglos I y II d.C.

El profesor Stefan Kremnisek de la Universidad de Tubinga explica que la cantidad de monedas de plata en particular hace que el hallazgo sea importante para los arqueólogos. En Tubinga, las monedas deben recuperarse y documentarse científicamente en los próximos dos o tres años.



Dinar de plata romano del tesoro enterrado. El arqueólogo de Augsburgo Sebastian Gerhaus muestra una de las 5.500 monedas encontradasFoto: Sven Hoebe / D



¿Es este el coche más antiguo del mundo?

Delante parece una motocicleta, atrás parece un vagón. Los expertos ahora están de acuerdo: este automóvil hasta ahora completamente desconocido tiene 130 años, ¡al menos! La asociación “Ost Klassiker Klub” en Wolkramshausen (Turingia) por unos cientos de euros, compró un triciclo completamente oxidado y polvoriento a un jubilado (86) en el sureste de Leipzig a finales de marzo.

El modelo tiene un motor monocilíndrico de cuatro tiempos (500 pies cúbicos. ¿Es el tesoro del garaje incluso más antiguo que el primer Benz? de tubos de acero. Nuestro modelo está hecho principalmente de madera: el cuerpo, las barras y el asiento con resortes “.

No hay placa de identificación ni número de serie. Pero todo indica que esta no es una copia exacta, sino una construcción profesional. “Tal vez sea un prototipo. Quién todavía no está del todo claro”.



Entonces el auto estaba en un garaje en Leipzig.Foto: privada



Un anillo de bodas fue encontrado en un campo de papas después de 50 años.

En 1971, Peggy MacSween perdió su anillo de bodas mientras cosechaba patatas en las Hébridas Exteriores, Escocia. El hombre de 86 años ha estado lidiando con pérdidas durante mucho tiempo. Su difunto esposo, John, ya le había comprado un sustituto. Pero cuando McSwain se lo contó a su vecino Donald McPhee, la fiebre del oro lo atrapó …

Durante tres días, McPhee buscó en el campo de 5.000 metros cuadrados con un detector de metales. El buscador cavó 90 hoyos. 89 veces solo encontró latas de cerveza viejas y otra chatarra, ¡pero luego encontró el tesoro!

Su vecina estaba asombrada de lo bien que podía soportar el anillo 50 años bajo tierra en la lluviosa isla Schuten: “Estaba en perfectas condiciones. Ella lo usaba y todavía le queda como un guante”.



Qué suerte: James McPhee encuentra el anillo de bodas que perdió su vecina Peggy McSwain en un campo de patatas hace 50 años.Papel fotográfico



Las algas pueden producir petróleo orgánico

¿Es esta la respuesta a nuestros problemas climáticos y energéticos? Los investigadores japoneses han descubierto ahora un alga que puede producir petróleo orgánico. Incluso el clima es neutro. Investigadores de la Agencia de Investigación Naval de Japón JAMSTEC han descubierto el alga unicelular “Dicrateria rotunda” en el Océano Ártico frente a la costa norte de Siberia, en el llamado Mar de Chukchi.

Lo que lo distingue es que produce cadenas de hidrocarburos saturados (alcanos) como las que se encuentran en la gasolina, el diesel y el gasóleo para calefacción. Estas sustancias suelen contribuir al calentamiento global porque liberan dióxido de carbono al quemarse. Porque: Vienen de fuentes fósiles antiguas.

Cuando se quema, el petróleo crudo producido orgánicamente libera solo la cantidad de dióxido de carbono que se absorbió previamente del medio ambiente. Por tanto, un combustible elaborado a partir de estas algas sería CO2 neutro.



En el surtidor de gasolina: el diésel y la gasolina generan dióxido de carbono que es dañino para el clima cuando se quemanFoto: Felix Koenig / D



El descubrimiento de un fósil de dinosaurio con embriones fosilizados

Bloque de color marrón claro de unos 70 cm de altura. Solo a segunda vista se pueden ver los huesos transversales junto con los restos de la piel; Debajo hay varios huevos fosilizados. Es el fósil de una dama dinosaurio que quería incubar a su descendencia hace 70 millones de años …

El fósil fue descubierto en la ciudad de Ganzhou, en el sur de China, en la provincia de Jiangxi. Este descubrimiento proviene de la última fase del Mesozoico, el período Cretácico. En ese momento, los dinosaurios eran la especie dominante en todos los continentes. El esqueleto incompleto parece ser el de un Oviraptor, un dinosaurio parecido a un pájaro posado en una nidada de al menos 24 huevos fosilizados.

Ya ha habido algunos descubrimientos similares, pero lo notable de ellos es que se han descubierto embriones en huevos por primera vez: en siete se pueden ver huesos y partes esqueléticas. “Los bebés estaban a punto de nacer y estaban listos para nacer”, dice el paleontólogo y experto en dinosaurios Matt Lamana de la Universidad de Indiana en Pensilvania.