F1 Live Tape: ¿Decisión de la Copa del Mundo por casualidad?

Nos ceñimos a nuestra visión de México. Vettel no solo espera sumar puntos allí, sino que Alfa Romeo también quiere volver a estar entre los diez primeros después de dos ingratos once puestos seguidos. “Las tres carreras de las próximas tres semanas serán una prueba para todo el equipo”, explica el jefe del equipo, Frederic Vasseur.

Hablando de Williams: El último título mundial hasta ahora se remonta a la temporada de 1997, por lo que fue hace unos 25 años. En conversación con The Race El jefe del equipo, Just Capito, ha explicado ahora: “¡Queremos volver a ser campeones del mundo!” Por supuesto, no sería fácil si pensaras en dónde se encuentra Williams actualmente en el escenario atlético.

Williams se pierde el examen de Abu Dhabi

Es poco probable que Williams participe en la última prueba de Abu Dhabi de este año. Antecedentes: los equipos probarán allí los nuevos neumáticos Pirelli de 18 pulgadas durante los dos días de prueba de jóvenes pilotos. Pero por razones financieras, Williams no construyó un auto de prueba adecuado que se adaptara a los requisitos de los nuevos neumáticos.

Dave Robson explica: “Hasta donde yo sé, no puedes hacer la prueba si no tienes un auto de prueba. Así que no estaremos allí”. Por este motivo, Williams fue el único de los 10 equipos que no participó en las pruebas de neumáticos durante la actual temporada 2021. Sin duda, hay una falla a la luz de 2022.