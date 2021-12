Falta de respeto al Dr. Disrespect: Streamer ha desarrollado su propio tirador JcJ

El notorio canal de transmisión Dr Disrespect se ha asociado con veteranos de Call of Duty y Halo para formar el estudio Midnight Society y desarrollar el juego de disparos multijugador PVP. Como es habitual de las promesas arrogantes de “Doc”.

Un juego que no se nombra públicamente no deberá ser inferior a “La mejor experiencia de PvP centrada en la comunidad en línea que el mundo haya vistoEscrito en el sitio web del estudio.

El tirador debe estar basado en Unreal Engine 5 y construido desde cero con los comentarios de la comunidad, pero el pequeño equipo está cubierto en detalles sobre los planes. falta de respeto al doctor, cuyo nombre real es Herschel “Guy” Beahm IV, ya había adquirido experiencia en el campo en años anteriores y trabajó como diseñador de niveles en mapas multijugador para Call of Duty: Advanced Warfare. Mientras trabajaba en la serie Call of Duty, se hizo amigo de Robert Bowling, quien era un creativo estratega de Infinity Ward. El tercer fundador del nuevo estudio es Quinn DelHoyo, quien anteriormente trabajó como diseñador multijugador para Gears of War 3 y Halo 5, entre otros.

Como jugador, locutor y ex desarrollador de juegos desde hace mucho tiempo, siempre he soñado con crear títulos geniales que comunidades enteras puedan respaldar desde el primer día. Mi visión es crear juegos que desafíen el modelo de publicación única y recompensar a todos aquellos fanáticos e influencers que lo hacen posible. Estoy muy feliz de poder mostrarles a todos lo que hemos planeado. Guy Beam, también conocido como Doctor Disrespect

Al principio, sin embargo, no hay promesas muy modestas sin detalles. ser buscado otros empleados Para completar el equipo. Para más información, los interesados ​​pueden contactar con el equipo. en Twitter Y discordia O suscríbete a nuestro boletín informativo por correo electrónico en Casa Estudio iniciar la sesión.

Nuestros jugadores son el alma de nuestros juegos, y los juegos a menudo se diseñan en forma de burbuja, con pocos puntos de contacto para que los jugadores creen el producto final antes de que sea demasiado tarde. Nuestro enfoque es completamente abierto y enfocado en crear experiencias que evolucionen con nuestros jugadores. Robert Pauling

Cuando has ayudado a crear tantas experiencias de juego como yo, y he jugado tantos juegos como yo, sabes que la comunidad lo es todo. Unirme a la Midnight Society es el comienzo de un nuevo capítulo emocionante para mí y para la industria del juego en su conjunto. Mi imaginación ya está en pleno apogeo cuando pienso en todas las posibilidades. Reina Dilo

Condiciones y supuestos

En el teaser publicado en Twitter para el nuevo estudio, se pueden ver gráficos en el fondo que podrían insinuar el concepto detrás del shooter PVP planeado. Hace años, el dr fue irrespetuoso con “Battle royale de sus sueños“Hablé en una corriente e introduje un concepto artístico muy similar”, informa Mi MMO. Su idea de una “batalla real vertical” implica un edificio de gran altura en el que los jugadores se distribuyen en diferentes pisos que se queman gradualmente. Así, el fuego forma los límites del campo de juego, asegurando dinamismo. Luego, la batalla de la victoria tiene lugar en el techo de un rascacielos.

Queda por ver si este concepto debe implementarse.