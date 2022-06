FCN: ¡Por eso Guido Burgstaller no puede cambiarse al club! – 2 Bundesligas

¡se acabó!

1. FC Nürnberg finalmente puede deshacerse de un compromiso del ex aficionado Guido Burgstaller (33).

El lunes, el FC St. Pauli aprobó una decisión de la junta que no permitía al austriaco (contrato en Hamburgo hasta 2023) cambiar dentro de la segunda división.

Amargo: Según la información de BILD, se dice que el club ya acordó verbalmente con Burgstaller y su asesor. Ahora es probable que el Carinthian se cambie a su antiguo club Rapid Viena.

Dieter Hecking, director deportivo del FCN (57), de quien se dice que ofreció más de 800.000 euros (incluidos los suplementos) en concepto de transferencias, sobre la partida de póquer de una semana con el ex entrenador de Nuremberg Andreas Bornemann (50) a BILD: “Nosotros “Estamos mejorando nuestra primera oferta dos veces, en un marco que sigue siendo serio y responsable para nosotros. Pero en St. Pauli no había disposición para negociar en absoluto. Nos dijeron repetidamente que se requería una suma de al menos siete cifras. Y ayer la presidencia decidió no permitir que Burgstaller pase a la segunda división”.

Así, los esfuerzos del FCN se centran más en fichar al delantero del Dresden Christoph Daverner (24). Según información de BILD, ya se llegó a un acuerdo con el delantero del Dynamo. Sin embargo, las conversaciones de transferencia con el equipo de tercer nivel también están estancadas aquí.

Interesante: como ha informado BILD en varias ocasiones, a FCN le hubiera gustado firmar con Burgstaller y Daferner en verano. En otras palabras: si el movimiento de Daferner tiene éxito, también se buscará un reemplazo para el atacante buscado Burgstaller.