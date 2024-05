Fecha de cirugía fijada para Heinz Hoenig – La estrella de televisión se someterá a una cirugía de esófago y estará en una condición más estable después de haber sido puesto en coma artificial

Pero no sólo la salud de Heinz Honig preocupa a la familia. Hoenig no tiene seguro médico. Por tanto, ninguna compañía de seguro médico cubre los costes de su tratamiento.

Muchas celebridades han anunciado sus donaciones a Heinz Hoenig. El colega de Honig, el actor Til Schweiger, confirmó al periódico Bild que quería donar 20.000 euros. El ex portavoz de Tagesschau, Jan Hofer, afirmó que había aportado 200 euros. Natasha Oxenknecht también tiene uno Vídeo de Instagram La donación fue confirmada y Heinz Hoenig se defendió de los ataques por falta de seguro médico.

Annika Carsten Honig, que se formó como enfermera, se mostró abrumada por la simpatía: “La gente hace donaciones, piensa en él, le envía fuerzas, reza por él y enciende una vela. No puedo expresarlo con palabras. Estoy muy agradecida por ello y me hace sentir que no estoy sola’”, dijo Annika Carsten Honig en Instagram: Heinz luchará por los niños, por ellos y por sus fans.