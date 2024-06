Festival de verano “Corazón para niños”: Margot Friedlander baila con Evelyn Burdecki | entretenimiento

Powerplay für die Kinder. Knapp 300 Gäste und Unterstützer kamen am Dienstagabend zum diesjährigen „Ein Herz für Kinder“-Sommerfest an den Berliner Wannsee auf die „Wannseeterrassen“. Herrliches Wetter, Sonnenuntergang, EM-Fieber und dazu Gutes tun.

Das große Gesprächsthema: Natürlich die Europameisterschaft, viele schauten immer wieder auf die Handys, um den Spielstand der Partien (Niederlande gegen Österreich sowie England gegen Polen) zu verfolgen – und dazu natürlich das Engagement für „Ein Herz für Kinder“.

Rockstar Rae Garvey (51) brachte zu Beginn die Gäste mit seinen Songs in Stimmung. Später sorgte Popsänger Giovanni Zarrella (47) mit Italo-Hits wie „Sempre, Sempre“ für eine volle Tanzfläche.

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (102) erhob sich bei Zarrellas Auftritt und tanzte an der Seite von Giovannis Ehefrau Jana Ina (47), Unternehmerin Dagmar Wöhrl (70) und TV-Star Evelyn Burdecki (35).

Margot Friedländer (3. v. r.) wird von Verona Pooth, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Dagmar Wöhrl, Evelyn Burdecki sowie Ina Aogo (v. l.) in die Mitte genommen

Jana Ina Zarrella führte als Moderatorin durch den Abend. Sie zu BILD: „Ich bin echt stolz drauf, ein Teil von ‚Ein Herz für Kinder‘ zu sein. Wenn man selbst Eltern wird, dann fängst du an, auch ein paar Sachen anders zu sehen. Ich engagiere mich seitdem.“ Mit ihrem Mann Giovanni hat sie einen Sohn und eine Tochter (15, 11).

BILD hilft e. V., Stichwort: „Ein Herz für Kinder“

IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00

BIC: DEUTDEHH

oder www.ehfk.de oder unter www.paypal.me/einherzfuerkinder

„Ein Herz für Kinder“ wurde 1978 von Axel Springer gegründet. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützte bislang mehr als 21 000 Projekte in Deutschland und auf der ganzen Welt. Aktueller Schwerpunkt: gleiche Bildungschancen für alle Kinder. Außergewöhnlich: Jeder Cent einer Spende kommt ohne Abzüge zu 100 Prozent bei den Kindern an. Bislang kamen so rund 503 Millionen Euro zusammen.