Festival Southside en barro y lluvia: actuación megaestrella

El viernes por la tarde comenzó el festival Southside en Neuhausen op Eck. Se espera que el número de visitantes alcance los 65.000 el domingo. El festival se ha caracterizado hasta ahora por la lluvia y un tiempo maravilloso.

Una lluvia fuerte y persistente dominó el primer día del festival de música más grande de Baden-Württemberg, en el lado sur de Neuhausen op Eck (distrito de Tuttlingen). Por la mañana ya caían muchas gotas, estuvo un rato seco y brillaba el sol. Pero poco después de que los primeros equipos comenzaran las cuatro etapas, las compuertas se abrieron de nuevo y cayó una lluvia intensa y persistente. Parece que el lado sur se ha convertido en el “lado bebedor” este año.

Toda la zona del festival, a excepción de la parte asfaltada del antiguo aeródromo del ejército alemán, se convirtió en un terreno embarrado y charcos, incluida la zona de acampada. Las botas de goma y los chubasqueros son imprescindibles en el lado sur este año. Según las previsiones, el final de las fiestas del domingo puede ser más tolerante: el sol y las nubes deberían alternarse con una temperatura máxima de 25 grados.



































Descargar vídeo (37,7 MB | MP4)

Sábado en Southside: la megaestrella Ed Sheeran alrededor de las 11 p. m.

el lado sur– El sábado empezó al mediodía. Esto incluye, entre otros: The Gaslight Anthem, Ski Aggu y Contra K. Lo más destacado del festival probablemente será la aparición de la megaestrella Ed Sheeran. El británico rara vez actúa en festivales de música, sino que llena los estadios más grandes del mundo. Por eso su visita al South Side es algo especial. Está previsto que Ed Sheeran suba al escenario a las 23:00 horas. DASDING y Arte in Concert se retransmiten en directo desde el festivalSin embargo, no se verá a Ed Sheeran.





Gran ambiente entre 65.000 personas en el Lado Sur.





Festival del Viernes: Gran ambiente a pesar de la lluvia, el viento y el frío

Bajo la lluvia torrencial, a veces más fuerte y a veces menos intensa, los visitantes escucharon, bailaron y saltaron al ritmo de Feine Sahne Fischfilet, Sum 41 y los cabezas de cartel Bring Me The Horizon y Deichkind al inicio del festival el viernes. El ambiente dentro y delante del escenario era tan – tal vez por eso madera-Circunstancias similares- Me fui. La lluvia cesó un poco pasadas las 21:00 horas. Posteriormente, el viento y el frío afectaron a las personas mojadas en el lugar. Sin embargo, los servicios de emergencia no informaron ninguna llamada por hipotermia.

Los servicios meteorológicos advirtieron con antelación de fuertes tormentas

Ya en los días previos al festival ya estaba claro: los amantes de la música deberían equiparse con botas de goma y ponchos para la lluvia. El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) pronosticó fuertes tormentas y lluvias. Aunque el sábado habrá sol ocasional, se espera que el tiempo sea lluvioso como el viernes. El organizador FKP Scorpio dijo el viernes por la noche que estaban siguiendo de cerca el clima y que informarían a los visitantes si fuera necesario tomar medidas.

Como dijo el meteorólogo a primera hora de la tarde del sábado, se esperan lluvias durante la noche, pero no habrá fuertes lluvias, granizo ni tormentas. Se espera que las cosas se aclaren el domingo por la noche: se espera una mezcla de sol y nubes el último día. Los valores máximos alcanzan los 25 grados. Según el organizador, más de 80 artistas y bandas nacionales e internacionales actuarán en cuatro grandes escenarios hasta el domingo. El sitio tiene una superficie de 121 hectáreas, equivalente al tamaño de 170 campos de fútbol. Según los organizadores, las entradas para el festival están agotadas.

Atasco de tráfico al circular por Neuhausen ob Eck

El jueves por la noche llegaron varios miles de visitantes con tiendas de campaña, carretillas, adornos coloridos y cajas de cerveza. Allí ya tocaban las primeras bandas. Según la jefatura de policía de Constanza, se produjeron atascos alrededor del antiguo aeropuerto militar, al que se esperaba que llegaran hasta el domingo unos 65.000 visitantes.

Los drones están prohibidos en el lado sur.

Mientras tanto, la jefatura de policía de Constanza señala Prohibir los vuelos con drones En todo el recinto del festival. Esto se aplica en un radio de 2,8 km.