A través del dispositivo de imágenes dorado ( Notas de escala global para extremidades y disco. ), se han revelado las formas X y C, que aparecen en momentos inesperados y en algunos lugares sorprendentes.

Este no es el primer descubrimiento de este tipo. Estudios anteriores han demostrado Las estructuras forman una X después de tormentas solares y grandes erupciones volcánicas. Sin embargo, los datos de nuevos estudios muestran que también pueden formarse durante momentos de tranquilidad. Esto, a su vez, apunta a factores más locales.

Formas C inusuales

ambos en forma de C Y Forma de C invertida El grupo de investigación plantea la hipótesis de que las burbujas en el plasma son causadas por los vientos en el suelo, de manera similar a la forma en que la dirección del viento puede afectar la inclinación de un árbol.

Con la ayuda de Sin embargo, se detectó oro.Las formaciones C están sorprendentemente cerca unas de otras, a veces a unos 630 kilómetros de distancia. Esto más bien indica la participación de factores locales. No está claro qué son. Hasta ahora, las formas C poco espaciadas sólo se pueden observar en el oro.

El plasma de la ionosfera es un requisito previo para que las ondas de radio puedan viajar largas distancias. Los descubrimientos en esta área están mejorando nuestra comprensión de cómo funcionan la radio y el GPS. Las perturbaciones ionosféricas, como las observadas aquí, pueden afectar importantes infraestructuras de comunicaciones y navegación.