Filtración de juegos gratis revelada en julio de 2022

PS Plus: juegos gratuitos para julio de 2022 revelados

Esta semana, Sony reveló los juegos gratuitos para PS Plus en julio de 2022. Una fuente confiable ya reveló los nuevos títulos en la filtración.

San Mateo, CA – El mes está llegando a su fin. Esto significa que los juegos gratuitos volverán pronto. PS Plus cambialo. Las ofertas son siempre a principios del nuevo mes. sony Tres nuevos juegos para PS4 y ps5 Los suscriptores del servicio en línea pueden descargarlo de forma gratuita. En julio de 2022, el anuncio parece ser prematuro nuevamente. famoso una fugaLa plataforma reveló todos los nuevos juegos gratuitos en PS Plus antes del anuncio oficial.



Ingame.de aparece una nueva filtración de juegos gratuitos en PS Plus en julio de 2022.

La plataforma francófona Dealabs es la responsable de la filtración. El año pasado, siempre hubo filtraciones de los juegos de PS Plus del próximo mes en el sitio web, y resultaron ser ciertos casi siempre. La nueva filtración llegó la tarde del 26 de junio y muestra los tres títulos que estarán gratis en julio de 2022 a través de PS Plus Essential antes de que Sony los anuncie oficialmente. La revelación oficial de los juegos de PS Plus en julio de 2022 no debería durar hasta el 29 de junio.