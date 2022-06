Lionel Messi ha expresado su satisfacción por la victoria de Argentina por 3-0 sobre Italia en el partido de la “Finalísima”, un nuevo trofeo celebrado por equipos y aficionados. El jugador de 35 años dijo tras la clara victoria de los campeones sudamericanos ante los campeones de Europa en el estadio de Wembley en Londres: “Fue una final fantástica, llena de argentinos”. “Lo que disfrutamos aquí fue hermoso”.

A casi medio año del Mundial de Qatar, el capitán de la albiceleste se mostró confiado: “Lo afrontaremos todo”, dijo. Messi y compañía. La cancha estuvo en control, mientras que la afición argentina superó en número a los 87.112 espectadores en la grada. “Sabemos que será un buen juego y una buena organización”, dijo Argentina. Los seguidores vitorearon a su equipo y, mientras Messi estaba en el balón, el volumen aumentó significativamente.

Muchos futbolistas del mundo parecían querer mostrar el potencial que aún tiene con el Paris Saint-Germain, campeón de la serie francesa, después de su exigua primera temporada. Casi todos los ataques pasaron por el propio director. Marcó dos goles, pero no logró anotar un solo gol. Una vez perdió ante su compañero de equipo del club Gianluigi Donorumma en un gol italiano, una vez que apuntó en un ángulo agudo junto a una portería vacía. Lataro Martínez (28º), Ángel Di María (45º+2) y Paulo DiBala (90+4) aseguraron la victoria, que pudo ser mejor.

El foco de las celebraciones entusiastas, sin embargo, estaba en el capitán. Primero Messi levantó el nuevo trofeo, luego sus compañeros lanzaron por los aires a la superestrella. Argentina es ahora uno de los campeones defensores: en 1993 ganó la final intercontinental contra Dinamarca 5-4 en casa en Mar del Plata en los penaltis. El conjunto blanquiazul jugó por última vez en Wembley en 2000.

Los italianos no hicieron su última aparición en el campo nacional de Inglaterra hace ni siquiera un año. Vencieron a Inglaterra 3-2 en los penaltis en la final del Campeonato de Europa. Pero las cosas no han ido bien para Asuri desde entonces. El entrenador Roberto Mancini se mostró como un perdedor legítimo. “Creo que jugaron mejor que nosotros”, felicitó a Argentina. Mancini señaló un error de Federico Bernardici antes del primer gol y tarjeta amarilla al defensa Leonardo Bonucci. Luego de eso, Giorgio Chillini, aliado frecuente del ícono defensor, no pudo acudir a los duelos como de costumbre.

Por eso no anotó el segundo gol como de costumbre. Después de eso habría estado bajo el control de Argentina. “Jugaron muy bien”. La derrota de Siellini en el partido internacional número 117 y final también frustró la vergonzosa ronda de clasificación para la Copa del Mundo de los italianos. No hubo equipos asirios en la Copa del Mundo en Qatar, por lo que se rechazó la nueva versión de “Finalismo”.