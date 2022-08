Florian Silberisen: Gran decepción, ¡por Helen Fischer!

Las actuaciones de Florian contrastan con el concierto de Helen en Múnich

Muchos extrañan a la ex novia de Helen Fisher, Florian Silberezin, en “The Hits of the Summer – The Fairy Tale Castle Night”. Después de todo, el traductor de “Breathless” ha tenido casi cuatro semanas Celebró su regreso en otro espectáculo de Floria “Das Große Schlagercomeback 2022”. Sin embargo, hay una buena razón por la que no puede participar en el show de MDR, ¡porque Helen tocará en su concierto XXL en Munich el 20 de agosto frente a casi 100,000 espectadores!

Tiene sentido que muchos fanáticos de Schlager no quieran perderse ver a Helen Fisher en vivo nuevamente dos años después de la pandemia de Corona y la separación de los niños. Desafortunadamente, muchos tienen que prescindir del espectáculo de Florian Celebration, ¿por qué? decepción garantías: “Lamentablemente no puedo, estoy con Helen”, escribe un usuario en Instagram. Otro siente lo mismo: “Es una pena que sea la noche de la fiesta de Helen Fisher…”. Y al igual que los fanáticos de Helene, hay otros usuarios, comentarios como “Lamentablemente no puedo verlo porque estoy en la fiesta de Helen en Munich” o “Estoy con Helen Fischer en Munich” fingiendo

Un pequeño consuelo: los fanáticos de Schlager definitivamente pueden ver “Schlager des Sommers – die Märchenschloss-Nacht” en la biblioteca de medios de ARD después.

Summer Strikes – Fairytale Castle Night continúa el 20 de agosto a las 8:15 p. m. en MDR.

