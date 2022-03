¿Fracaso del centro de TI?: muchos profesionales de TI de Rusia: estas consecuencias podrían prosperar para Deutsche Bank como resultado de las sanciones rusas | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Índices en este artículo

• Rusia también sanciona con repercusiones en empresas internacionales

• Deutsche Bank con un importante centro de tecnología de la información en Rusia

• La falla del centro puede conducir a la pérdida de conocimiento y ralentización de los programas

El mundo reaccionó con sorpresa ante la invasión rusa de Ucrania. El resultado fue la imposición de sanciones al país de Putin por parte de los países occidentales, que se han endurecido varias veces desde entonces. Esto también tiene consecuencias de largo alcance para las empresas que hacen negocios en Rusia o tienen parte de su logística aquí. Desde el comienzo de la guerra ruso-ucraniana, muchas empresas internacionales han anunciado que dejarán de hacer negocios con Rusia.

La entidad de crédito alemana Deutsche Bank también es crítica con la situación actual. Así, Financial House tiene un importante centro de TI en Rusia, donde, según FT, uno de cada cuatro especialistas informáticos trabaja en el banco. En consecuencia, el banco comprueba hasta qué punto puede absorber la quiebra de la posición.



Deutsche Bank realiza pruebas de estrés



Para ello, el Instituto de Frankfurt ya cuenta con la estabilidad de su red informática utilizando pruebas de estrés Poner a prueba. Sin embargo, Deutsche Bank se mostró optimista de que la guerra de Ucrania no tendría un impacto negativo en los negocios: “Pero hemos probado exhaustivamente nuestra resiliencia operativa y confiamos en que las operaciones diarias de nuestro negocio no se verán afectadas”.



Solo riesgos “extremadamente limitados” en Rusia



Unos días después, el banco alemán envió otra pastilla calmante, según un comunicado de prensa en Rusia. Sólo riesgos muy limitados ofreces. Como explica Stuart Lewis, director de riesgos: “Nuestras posiciones de riesgo directo son actualmente muy limitadas y se administran estrictamente. Estamos monitoreando y evaluando de cerca los efectos de segunda y tercera ronda que surgen de la situación actual, incluidas las sanciones y los riesgos cibernéticos”. Deutsche Bank ha reducido significativamente su presencia y participación en Rusia desde 2014, y la tendencia ha vuelto a aumentar en las últimas dos semanas.



La casa financiera aclara que la obligación crediticia neta respecto a Rusia, tras tener en cuenta garantías y fianzas, será de 600 millones de euros. La exposición crediticia total será de 1.400 millones de euros, lo que representa el 0,3 por ciento de toda la cartera de préstamos.



El centro de TI es solo uno entre muchos



El importante centro de TI de Rusia también se mencionó nuevamente en el comunicado. Aquí, Deutsche Bank enfatizó una vez más que los riesgos operativos relacionados con un posible cierre de la posición son “extremadamente limitados”. Ella dice: “Es solo uno de varios centros de tecnología bancaria en todo el mundo, por lo que la falla no representa un riesgo significativo para las operaciones globales. El centro en Rusia tiene alrededor de 1500 empleados, lo que representa alrededor del 5 por ciento de la fuerza laboral global (incluidos los externos). empleados). ) en el campo de la tecnología.



Además, el banco está comprobando si otros centros tecnológicos de la entidad de crédito pueden asumir la carga de trabajo en el sitio ruso. Asia sería una opción aquí.



“Se están explorando todas las opciones”



Sin embargo, algunos expertos expresaron recientemente sus dudas al Financial Times sobre si el riesgo de que el centro de TI ruso desaparezca es realmente pequeño. Deutsche Bank ya ha detenido el proceso de solicitud en su ubicación en Rusia y está estudiando la posibilidad de trasladar a algunos o todos los empleados de Rusia a otros países. “Actualmente se están explorando todas las opciones”, dijo un alto ejecutivo al Financial Times.



perdí el conocimiento



Aunque la mayor parte del software comercial que utiliza Deutsche Bank para sus negocios se ejecutará en dispositivos ubicados en la Unión Europea y no se almacenarán datos en Rusia, la pérdida de personal experimentado y su experiencia tendrá graves consecuencias para DAX Group. “No se pueden enviar ofertas al mercado, y no se pueden enviar negociaciones desde el mercado sin pasar por el programa. El comercio es complejo y requiere soporte en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana… Sin el apoyo de los equipos rusos, la información privilegiada puede citado por el Financial Times, dice que es una “mala situación” tener que depender de un centro de TI en un país con el que uno ha tenido “relaciones frágiles” durante décadas.



Insider: La dependencia de Rusia es un ‘caos’



Otro ejecutivo describió la confianza de Deutsche Bank en la experiencia de TI de Rusia como un “caos”, escribió el portal de negocios. Además, según algunas personas familiarizadas con el asunto, puede haber retrasos en la actualización de tecnologías clave en Deutsche Bank debido al cierre de la unidad rusa. Los sistemas de comercio electrónico QuoteGateway, así como las plataformas de negociación Roma y Olympus y el programa de cobertura Aces se ven afectados por el cierre, dijeron fuentes al Financial Times. Desde hace unos días, Deutsche Bank también acelera la mayor transferencia de conocimiento entre desarrolladores de Moscú y San Petersburgo con equipos en Europa y Estados Unidos para mitigar los efectos del posible cierre del hub tecnológico ruso. Parece que no es tan dañino como el escenario de incumplimiento del Deutsche Bank en Rusia.



Ahora queda por ver cómo se desarrollará el conflicto entre Ucrania y Rusia y si se impondrán más sanciones.

redacción de finanzen.net

Productos de apalancamiento seleccionados en Deutsche Bank AG Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos correctos en Deutsche Bank AG El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos correctos en Deutsche Bank AG no hay datos

Más noticias sobre Deutsche Bank AG

Fuentes de imagen: Philip Lange / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com