Frank Schmidt en Heidenheim: cómo dos semanas se convirtieron en 15 años

17/09/2022

Frank Schmidt fue entrenador del 1. FC Heidenheim durante 15 años. Ningún otro entrenador en el fútbol alemán ha ocupado su cargo durante tanto tiempo. ¿Cómo logró eso?

Frank Schmidt, de 48 años, es alguien que se apega a lo que dice. Sin embargo, en un caso, simplemente no pudo seguir el ritmo. Era 2007, Schmidt acababa de terminar su carrera futbolística en Heidenheim y le había prometido a su familia que de ahora en adelante cortaría el césped el sábado.

Luego, el 1. FC Heidenheim se separó del entrenador Dieter Märkle. Se le pidió a Schmidt que interviniera. “Juega dos partidos, tenemos que encontrar un nuevo entrenador”, dijo inicialmente. Ganó su primer partido 2-1 contra Normanja Gmund, dirigido por Alexander Zorniger. El segundo tiene 9: 1. Dijeron: “Vamos”. Han pasado 15 años desde entonces y Schmidt sigue siendo entrenador.

Frank Schmidt tenía un plan de vida completamente diferente

1. FC Heidenheim se formó en el verano de 2007 al separarse del club principal Heidenheimer SB. Dos meses después, el 17 de septiembre, Schmidt asumió el cargo. En ese momento, el estadio solo tenía un anfiteatro en un lado, que no podía acomodar a más de unos pocos cientos de espectadores. Desde aquí, se pueden ver dos burros parados en un prado cercano, recuerda Schmidt. Hoy en día, la arena tiene 15.000 asientos y el estadio está rodeado de gradas. Lo que queda es el antiguo quiosco que se incorporó al estadio durante las reformas. “Para que nunca olvides de dónde vienes. No duele”, dice Schmidt.

Nació en Heidenheim y creció en Gingen an der Prinz, en el sur de la ciudad. “Crecí simplemente. Recto, abierto, honesto”. Más tarde realizó una formación profesional como empleado de banco. De hecho, quería comenzar en la oficina de seguros de un amigo después de su carrera futbolística y hacer carrera allí.

“Los jugadores quieren una comunicación honesta, no saltarse piezas”.

En su primera temporada como entrenador, Heidenheim se clasificó para la liga regional de cuarto nivel y al año siguiente fue ascendido a la Liga Tres. Hizo sus licencias en el lateral. En 2014, Heidenheim ascendió a la segunda división de la Bundesliga alemana. En 2020, el club estuvo a punto de ascender a la Bundesliga.

El modelo de Heidenheim es traer jugadores que están en camino de ascender y para quienes es ventajoso poder jugar para Heidenheim en la 2. Bundesliga. Y luego, cuando se vuelve demasiado grande para un Jura de Suabia, se revende. La misión de Schmidt es desarrollar a estos jugadores y formar un equipo. “Ese es el mayor desafío para mí como entrenador, asegurarme de que un equipo sea un equipo”.

Schmidt es quien es. No finge, no se adjudica el éxito, no busca el protagonismo, pero tampoco se subestima. Tiene un fuerte sentido de cualquier jugador que necesita un abrazo y cualquier rechazo. Dice que ser psicólogo es su pasión. “Los jugadores quieren una comunicación honesta y no caminar sobre vidrios rotos o brasas”.

Frank Schmidt tiene una idea de cómo tratar con sus jugadores (aquí Florian Beck).

Schmidt: “Siempre he tomado decisiones sobre las cosas con total convicción”

Lo copió del entrenador Werner Fuchs, quien jugó con él en Alemannia Aachen. En 1999, un defensor prolífico, Schmidt fue ascendido al segundo nivel de la Bundesliga alemana con Aquisgrán. Cinco días antes del partido por el campeonato, en el que Aquisgrán perfeccionó la promoción, Fox se derrumbó en los ensayos durante una gira por todo el país y murió. En el mismo año, Schmidt se casó y tuvo a su primera hija. El ascenso, la muerte de su modelo a seguir, el matrimonio y el primer hijo, todo en poco tiempo. Schmidt tenía veinticinco años. “Ese año probé todo lo que hace la vida. Definitivamente te moldea”.

Heidenheim le enseñó la diligencia. Conoce el entusiasmo de Heidenheim

Llegó a Heidenheim en 2003 como jugador del Heidenheimer SB. En la ciudad industrial, donde hay mucha clase media, vio lo difícil que es trabajar para la gente. “Heidenheim me enseñó a ser diligente. Si lo quieres bien, tienes que trabajar duro para conseguirlo”.

Como entrenador, Heidenheim sabía que el fútbol podía inspirar. “Llevaba un tiempo dejar salir a la gente poco a poco. A otros equipos ya no les gusta venir aquí porque hay un ambiente tan especial en este estadio pequeño y abarrotado. Esa cohesión, que la gente se conoce perfectamente con el club, eso es algo especial que no pensé que fuera posible aquí al principio”.

Schmidt rara vez escuchó susurros desde las gradas durante sus 15 años. Y si lo hizo, mantuvo la calma. En 2017, por ejemplo, cuando el equipo estuvo 16º durante semanas. El éxito a largo plazo también ha aumentado las expectativas. Al final, logró mantenerse en el decimotercer lugar.

Frank Schmidt todavía quiere jugar en la Bundesliga

Cuando Schmidt comenzó como entrenador, dijo sucintamente que El Volker Finke de Heidenheim Quiere estar diciendo hoy: “Sin saber qué significa eso y qué sucede durante este tiempo y cómo envejeces”. Ahora está a solo un año de alcanzar a Finke, quien ha entrenado al FC Freiburg durante 16 años.

Schmidt todavía quiere convertirse en entrenador de la Bundesliga. Recibió varias ofertas de otros clubes. lo rechazó. Una vez dijo que la constelación debe encajar. Su contrato en Heidenheim se extiende hasta 2027. Tiempo suficiente para llegar a la Premier League aquí.

