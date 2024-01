Frankfurt vence por poco al Mainz y se mantiene en la cima

A partir de: 26 de enero de 2024 a las 23:29

El Eintracht Frankfurt mantuvo su liderato en el Grupo A de la Liga alemana al derrotar a su invitado, el Mainz 05.

Tras su victoria por 1-0 (0-0) sobre Mainz, el Frankfurt se mantiene en el sexto lugar de la clasificación y actualmente está a dos puntos del quinto clasificado, el Borussia Dortmund. Mainz permanece en la zona de descenso, sólo por delante de Colonia y Darmstadt debido a una mejor diferencia de goles.

Mario Götze marcó el gol decisivo. “No estuvimos bien en ataque, pero ganamos el partido”. dijo el entrenador del Frankfurt, Dino Topmüller, a la radio ARD. “Sabemos que fue un gol casual. Pero no tenemos que disculparnos por la victoria”.

Heiko Newman, programa deportivo, 26 de enero de 2024, 22:45

Mainz tuvo buenas ocasiones pero Götze marcó en el rebote

Ambos equipos tuvieron buenas ocasiones en la primera parte. Marco Richter desperdició la ventaja del Mainz en el minuto 3 y Eric Dina-Ipembe también desperdició el 1-0 del Frankfurt con un cabezazo (minuto 27). Nils Nkunku, del Frankfurt, bloqueó un intento desesperado en el minuto 43 cuando Sylvain Widmer, del Mainz, disparó el balón hacia la esquina cercana desde el lado izquierdo. Mainz estuvo cerca de tomar la ventaja al comienzo de la segunda parte, cuando Karim Onisou cabeceó desviado en el minuto 53. Frankfurt tuvo una oportunidad peligrosa a través de Nkunku, que falló por poco (65).

Hugo Larsson y Tom Krause en un duelo

Mario Götze tomó la decisión. Un disparo desviado cayó a sus pies y su disparo fue bloqueado inicialmente por el portero del Mainz, Robin Zentner, pero Götze cabeceó hacia la portería vacía. La portería fue examinada durante mucho tiempo, pero las imágenes mostraron que Götze no estaba en fuera de juego. “Pensé que me estaba escabullendo” dijo Gotze en el programa deportivo. “Por eso me reí al principio y esperé”.

Adiós al presidente Peter Fischer

Peter Fischer se despidió antes del partido y el partido en casa contra Mainz fue el último como entrenador. “Es difícil. Hace que tu corazón se sienta pesado”. dijo Fisher en ARD.

“Mirando hacia atrás, uno puede estar un poco orgulloso. Cuando comencé, aquí había poco o nada en términos de estructuras y oportunidades. El nombre Eintracht Frankfurt no nos abrió ninguna puerta”. dijo Fisher. “Pero a aquellos que no nos abrieron la puerta en el pasado, ahora puedo decirles: no obtendrán un abono”. Así cambiaron las cosas”.

Mainz vs Werder Eintracht en Colonia

“Para mí fue un empate clásico”. Jan Siewert, entrenador del Mainz, comentó sobre el gol del Frankfurt: “Estos son los momentos en los que hay que estar más alerta”.

El FSV recibe al Werder Bremen en la 20.ª jornada (sábado 3 de febrero de 2024, 15:30 horas). El Frankfurt se enfrentará al 1. FC Köln por la tarde (18.30 horas).