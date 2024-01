Fritz Indra ataca a los coches eléctricos: los motores de combustión son mejores para el medio ambiente

24auto Noticias

Se critican los coches eléctricos. El antiguo desarrollador de motores Fritz Indra se muestra especialmente escéptico. Sus razones son sorprendentes y provocativas.

El futuro pertenece al coche eléctrico y eso cada vez está más claro. Sin embargo, el desarrollo no está completamente exento de controversia. Todavía existen muchos mitos en torno a los coches eléctricos. Las duras críticas siempre provienen del ex desarrollador de motores, el profesor Fritz Indra.

En una entrevista con Centrarse en línea El hombre de 83 años dejó clara recientemente su negativa. Cuando se le preguntó sobre la financiación cancelada, Indra explicó: “Esta es una señal muy fuerte: la movilidad eléctrica está empezando a fallar”. En su opinión, es cierto que inicialmente se apoyan las nuevas tecnologías, pero “si te das cuenta de que la financiación es inútil y la tecnología no es bien recibida por los clientes, deberías cancelarla lo antes posible.

Indra considera poco realista el objetivo del Gobierno federal para los vehículos eléctricos: “Serán más de cinco millones”.

Según el antiguo desarrollador de motores Audi, Alpina y General Motors, el objetivo del gobierno federal de producir 15 millones de vehículos eléctricos hasta 2030 ya no es alcanzable. Indra lo tiene claro: “Estarán más cerca de los cinco millones”. El dinero que ahorres al cancelar el bono eco podrás invertirlo en cosas que realmente ayuden al medio ambiente. Este hombre de 83 años afirma que cuantos menos coches eléctricos “sustituyan a los motores de combustión, mejor para el medio ambiente”. Una evaluación que no se corresponde con los resultados de la Universidad del Ejército Alemán en Munich.

Según el experto en motores, se necesitan 60.000 kilómetros con electricidad verde para que un coche eléctrico sea más respetuoso con el medio ambiente que un motor de combustión. Explica que con una electrificación marginal, el coche eléctrico ya no podrá alcanzarlo, en referencia a un estudio publicado en la revista informe VDI Él apareció. Según Indra, la cancelación del bono ecológico provocará una mayor reflexión entre los clientes: “Se preguntarán si ahora vale unos miles de euros más para probar una tecnología en la que todo es peor que un motor de combustión”. Incluso desde el punto de vista medioambiental”.

Indra contra la prohibición de los motores de combustión en la UE: aumenta las desventajas frente a los fabricantes asiáticos

En consecuencia, también habría que valorar que los fabricantes intervengan y paguen el bono medioambiental o, como Volkswagen, reduzcan significativamente los precios. La industria automotriz simplemente quiere evitar que los autos eléctricos acaben en los vertederos. “Como se pudren allí, las baterías se agotan naturalmente y los coches pierden su valor al cabo de unos años. “No se trata de motores de combustión que, en teoría, pueden arrancar y volver a funcionar después de 100 años”, subraya Indra en la entrevista. Centrarse en línea.

No es de extrañar que el austriaco no sea partidario de la prohibición prevista de la venta de motores de combustión a partir de 2035. “Cada día que no se deroga esta prohibición, nuestra desventaja frente a los fabricantes asiáticos aumenta”, afirma Indra. Porque mientras los fabricantes europeos, a excepción de BMW, no quieren seguir desarrollando el motor de combustión, Geely está trabajando en una nueva generación de motores. Este debería ser entre un 10 y un 15 por ciento más económico y también se fabricará en fábricas de Europa.