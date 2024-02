FUERA DE LUGAR: Los espectadores destrozan al ganador de “Supertalent”, Alexander.

tz televisión

de: Diana Cofer

el presiona divide

Esta vez los televidentes no tuvieron voz en el final de “Das Supertalent”. Los fans no están nada contentos con el ganador y protestan en línea.

Colonia – Este año hubo muchos cambios en “Das Supertalent”: primero, el jurado se amplió para incluir a Dieter Bohlin (70), Bruce Darnell (66), Ekaterina Leonova (36) y Anna Ermakova (23). Luego cambiaron los supervisores. Victoria Swarovski (30 años) y Jens Knusala (37 años). mis iglesias Dirigido a través del programa. Pero el dúo no tuvo mucho que hacer, porque sólo se transmitieron tres programas y un programa final. El 17 de febrero de 2024 se eligió al ganador del talento cantante, Alexander Daghmani (17 años), pero la afición en casa no lo eligió.

Los televidentes estafan al ganador de “Supertalent”, pero no por su actuación

La final de “Supertalent” del sábado por la noche no se transmitió en vivo, lo que significa que el ganador se conoce desde hace semanas. Con los cambios de la nueva temporada llegó un nuevo concepto que le dio poder de decisión a la audiencia en el estudio. Las personas que estuvieron presentes en vivo durante la grabación de la final pudieron votar por su favorito a través del celular. Después de la votación, el prodigio vocal Alexander Dogmani tomó la delantera. La joven cantante se mostró especialmente convincente en los rangos vocales altos.

Su canto fue bien recibido y en su mayoría no criticado por los fans en casa, pero los televidentes aún no estaban contentos con la elección. En su opinión, “Das Supertalent” no se trata sólo del sonido. “Me enfado cada vez que los cantantes van a Supertalent en lugar de a uno de los 50 espectáculos”, se desahoga un espectador y recibe mucho apoyo: “A ningún cantante se le permite ir a Supertalent”. “Quiero decir, ¿qué sentido tiene? De DSDS ?” Otra persona también pide que se prohíba completamente a los cantantes. “Qué aburrido” es su veredicto X (anteriormente Twitter).

Los tres primeros puestos de la final “Supertalent”. Primer lugar: cantante Alexander Dogmani

Segundo lugar: grupo de baile Black Widow

Tercer lugar: Dúo artístico “The Ramadani Brothers”

No hay voz en la final: los fans exigen la restauración del antiguo concepto “Das Supertalent”

Además de las quejas por la victoria de uno de los cantantes, muchos televidentes quieren recuperar el conocido concepto de “Das Supertalent”. Motivo: A muchas personas les resulta aburrido que el ganador ya esté decidido antes de que se emita el primer episodio. “¿Por qué no anunciamos al ganador de inmediato?” alguien pregunta, molesto. Otro comentario fue aún más duro: “Sin show en vivo, sin talento real, sin emoción. 'Super Talent' nunca ha sido más aburrido…”

Un espectador frustrado podría ver cabezas rodando por RTL. Dice: “Quien haya tenido la idea de no presentar el episodio final en directo debería ser despedido”. Los fans fueron despiadados en otros lugares: como no querían ver a Knosi como presentador, algunos espectadores amenazaron con boicotear “Das Supertalent”. Fuentes utilizadas: “Das Supertalent”/ RTL (episodio del 17 de febrero de 2024), X