Gabriel Fedito, una mujer de Florida que desapareció dio lugar a una amplia investigación sobre su prometido, quien regresó a casa sin un viaje a través del país antes de desaparecer, estrangulado hasta la muerte, dijeron las autoridades el martes.

Dr. Brent Blue, condado de Dayton, Vio. Ella dijo que su cuerpo había estado fuera durante tres o cuatro semanas. Descubierto el 19 de septiembre En el Bosque Nacional Bridger-Dayton, Wyoming.

¿Era la oficina del forense del condado de Teton? Se determinó que su muerte el 21 de septiembre fue un homicidio.

“El certificado de defunción no tendrá una fecha exacta de defunción”, dijo.

Aunque la Dra. Plutón dijo que no estaba embarazada cuando murió, no reveló nada más sobre la condición física de la Sra. Petito. (Se difundieron rumores de que estaba embarazada). Las autoridades realizaron una prueba de toxicología en su cuerpo, que fue colocado en una morgue local, pero no dieron a conocer los resultados. El Dr. Blue envió más preguntas al FBI sobre el asesinato.